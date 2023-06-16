https://ria.ru/20230616/borba-1878712482.html
Путин назвал Россию наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом
Путин назвал Россию наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал Россию наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом
Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:43
2023-06-16T16:43
2023-06-16T17:02
пмэф-2023
россия
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878668924_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_21ba991260d395b24783aded81a19199.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем", - сказал он.На пленарном заседании также показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230616/konflikt-1878705064.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878668924_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_b10cffa6d706962661ba5b597704e9aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин назвал Россию наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом
Путин: Россия стала наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом и не забудет этого
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем", - сказал он.
На пленарном заседании также показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Войну на Украине начал киевский режим при поддержке Запада, заявил Путин