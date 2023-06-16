https://ria.ru/20230616/borba-1878712482.html

Путин назвал Россию наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом

Путин назвал Россию наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал Россию наиболее пострадавшей страной в борьбе с нацизмом

Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:43

2023-06-16T16:43

2023-06-16T17:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Россия - наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем", - сказал он.На пленарном заседании также показали видеоролик о зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, в мире, владимир путин