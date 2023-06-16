Рейтинг@Mail.ru
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/bolnitsa-1878611785.html
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента - РИА Новости, 16.06.2023
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента
Санитарку, которая избила пациента, уволили из больницы Волжского Волгоградской области, сообщил в Telegram-канале комитет здравоохранения региона. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:15
2023-06-16T13:15
происшествия
волжский
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830462515_0:507:2738:2047_1920x0_80_0_0_f773e058923f99d49d1713f70f675a5d.jpg
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Санитарку, которая избила пациента, уволили из больницы Волжского Волгоградской области, сообщил в Telegram-канале комитет здравоохранения региона. Ранее в соцсетях появилось видео из больницы в Волжском, на котором медработник кричит на мужчину-пациента, потом бьет, он падает с кровати на пол. "По итогам внутренней проверки, инициированной главным врачом ГБУЗ ГКБ №1 им. С. З. Фишера, сотрудник незамедлительно был отстранен от работы, применены меры дисциплинарного взыскания, женщина уволена по статье с внесением в трудовую книжку 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя - ред.)", - говорится в сообщении комитета. Отмечается, что старшая медсестра отделения травматологии написала заявление об увольнении по собственному желанию, завотделению и главной медсестре больницы вынесено дисциплинарное взыскание. По данным комитета, пациент продолжает лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.
https://ria.ru/20230522/uchitelnitsa-1873436028.html
волжский
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830462515_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_6975a1002c2ece828879e2e23323d92d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента

Избившую пациента санитарку уволили из больницы Волжского Волгоградской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Медицинские работники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Санитарку, которая избила пациента, уволили из больницы Волжского Волгоградской области, сообщил в Telegram-канале комитет здравоохранения региона.
Ранее в соцсетях появилось видео из больницы в Волжском, на котором медработник кричит на мужчину-пациента, потом бьет, он падает с кровати на пол.
«
"По итогам внутренней проверки, инициированной главным врачом ГБУЗ ГКБ №1 им. С. З. Фишера, сотрудник незамедлительно был отстранен от работы, применены меры дисциплинарного взыскания, женщина уволена по статье с внесением в трудовую книжку 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя - ред.)", - говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что старшая медсестра отделения травматологии написала заявление об увольнении по собственному желанию, завотделению и главной медсестре больницы вынесено дисциплинарное взыскание.
По данным комитета, пациент продолжает лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Учитель в классе школы
В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу
22 мая, 15:28
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала