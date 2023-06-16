https://ria.ru/20230616/bolnitsa-1878611785.html
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента - РИА Новости, 16.06.2023
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента
Санитарку, которая избила пациента, уволили из больницы Волжского Волгоградской области, сообщил в Telegram-канале комитет здравоохранения региона. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:15
2023-06-16T13:15
2023-06-16T13:15
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 16 июн – РИА Новости. Санитарку, которая избила пациента, уволили из больницы Волжского Волгоградской области, сообщил в Telegram-канале комитет здравоохранения региона. Ранее в соцсетях появилось видео из больницы в Волжском, на котором медработник кричит на мужчину-пациента, потом бьет, он падает с кровати на пол. "По итогам внутренней проверки, инициированной главным врачом ГБУЗ ГКБ №1 им. С. З. Фишера, сотрудник незамедлительно был отстранен от работы, применены меры дисциплинарного взыскания, женщина уволена по статье с внесением в трудовую книжку 81 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе работодателя - ред.)", - говорится в сообщении комитета. Отмечается, что старшая медсестра отделения травматологии написала заявление об увольнении по собственному желанию, завотделению и главной медсестре больницы вынесено дисциплинарное взыскание. По данным комитета, пациент продолжает лечение, его состояние оценивается как удовлетворительное.
https://ria.ru/20230522/uchitelnitsa-1873436028.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
В Волжском уволили санитарку, избившую пациента
Избившую пациента санитарку уволили из больницы Волжского Волгоградской области