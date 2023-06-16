https://ria.ru/20230616/bezrabotitsa-1878683655.html

Путин призвал обратить внимание на высокую безработицу в некоторых регионах

Путин призвал обратить внимание на высокую безработицу в некоторых регионах - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал обратить внимание на высокую безработицу в некоторых регионах

Президент России Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на высокий уровень безработицы в отдельных регионах. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:42

2023-06-16T15:42

2023-06-16T16:16

пмэф-2023

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на высокий уровень безработицы в отдельных регионах."Обращаю внимание правительства на ситуацию в регионах с высокой безработицей. А у нас, несмотря на то, что в целом по стране ситуация находится на историческом минимуме, все-таки в отдельных регионах она остается высокой. Здесь важно дать больше возможностей людям получить новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий и по другим техническим направлениям", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что сегодня в России отмечается рекордно низкий уровень безработицы, но у этого достижения есть обратная сторона медали, речь идет о тонкостях, связанных с подбором сотрудников, с дефицитом кадров."У нас есть огромные резервы, нужно их использовать, а для этого заниматься переподготовкой кадров, повышать экономическую активность граждан, чтобы они могли реализовывать себя в растущих, перспективных секторах", - отметил Путин и подчеркнул, что в каждом городе, поселке, регионе должна быть возможность найти работу.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика