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Путин призвал обратить внимание на высокую безработицу в некоторых регионах - РИА Новости, 16.06.2023
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15:42 16.06.2023 (обновлено: 16:16 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/bezrabotitsa-1878683655.html
Путин призвал обратить внимание на высокую безработицу в некоторых регионах
Путин призвал обратить внимание на высокую безработицу в некоторых регионах - РИА Новости, 16.06.2023
Путин призвал обратить внимание на высокую безработицу в некоторых регионах
Президент России Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на высокий уровень безработицы в отдельных регионах. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:42
2023-06-16T16:16
пмэф-2023
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на высокий уровень безработицы в отдельных регионах."Обращаю внимание правительства на ситуацию в регионах с высокой безработицей. А у нас, несмотря на то, что в целом по стране ситуация находится на историческом минимуме, все-таки в отдельных регионах она остается высокой. Здесь важно дать больше возможностей людям получить новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий и по другим техническим направлениям", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что сегодня в России отмечается рекордно низкий уровень безработицы, но у этого достижения есть обратная сторона медали, речь идет о тонкостях, связанных с подбором сотрудников, с дефицитом кадров."У нас есть огромные резервы, нужно их использовать, а для этого заниматься переподготовкой кадров, повышать экономическую активность граждан, чтобы они могли реализовывать себя в растущих, перспективных секторах", - отметил Путин и подчеркнул, что в каждом городе, поселке, регионе должна быть возможность найти работу.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал обратить внимание на высокую безработицу в некоторых регионах

Путин призвал обратить внимание на высокий уровень безработицы в некоторых регионах

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на высокий уровень безработицы в отдельных регионах.
«
"Обращаю внимание правительства на ситуацию в регионах с высокой безработицей. А у нас, несмотря на то, что в целом по стране ситуация находится на историческом минимуме, все-таки в отдельных регионах она остается высокой. Здесь важно дать больше возможностей людям получить новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий и по другим техническим направлениям", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что сегодня в России отмечается рекордно низкий уровень безработицы, но у этого достижения есть обратная сторона медали, речь идет о тонкостях, связанных с подбором сотрудников, с дефицитом кадров.
"У нас есть огромные резервы, нужно их использовать, а для этого заниматься переподготовкой кадров, повышать экономическую активность граждан, чтобы они могли реализовывать себя в растущих, перспективных секторах", - отметил Путин и подчеркнул, что в каждом городе, поселке, регионе должна быть возможность найти работу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023Владимир ПутинЭкономика
 
 
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