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Путин заявил о рекордно низкой безработице в России - РИА Новости, 16.06.2023
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15:10 16.06.2023 (обновлено: 16:09 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/bezrabotitsa-1878657791.html
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
Безработица в РФ составляет 3,3%, такой низкой она еще никогда не была, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:10
2023-06-16T16:09
пмэф-2023
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Безработица в РФ составляет 3,3%, такой низкой она еще никогда не была, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", - сказал Путин.После этих слов зал зааплодировал.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Путин: безработица в России составляет 3,3 процента, она никогда не была такой низкой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Безработица в РФ составляет 3,3%, такой низкой она еще никогда не была, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
"Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", - сказал Путин.
После этих слов зал зааплодировал.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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