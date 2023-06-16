https://ria.ru/20230616/bezrabotitsa-1878657791.html
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
Безработица в РФ составляет 3,3%, такой низкой она еще никогда не была, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:10
2023-06-16T15:10
2023-06-16T16:09
пмэф-2023
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Безработица в РФ составляет 3,3%, такой низкой она еще никогда не была, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", - сказал Путин.После этих слов зал зааплодировал.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230616/predprinimatelstvo-1878660869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
Путин: безработица в России составляет 3,3 процента, она никогда не была такой низкой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Безработица в РФ составляет 3,3%, такой низкой она еще никогда не была, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
"Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", - сказал Путин.
После этих слов зал зааплодировал.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин: Россия выбрала путь расширения свободы предпринимательства