https://ria.ru/20230616/bezrabotitsa-1878657791.html

Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Путин заявил о рекордно низкой безработице в России - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

Безработица в РФ составляет 3,3%, такой низкой она еще никогда не была, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:10

2023-06-16T15:10

2023-06-16T16:09

пмэф-2023

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Безработица в РФ составляет 3,3%, такой низкой она еще никогда не была, сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", - сказал Путин.После этих слов зал зааплодировал.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/predprinimatelstvo-1878660869.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, экономика