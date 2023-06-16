https://ria.ru/20230616/bezopasnost-1878741343.html

Путин: пора осознать, что безопасность должна быть равной для всех

Путин: пора осознать, что безопасность должна быть равной для всех - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: пора осознать, что безопасность должна быть равной для всех

Вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкивается мир, приведут к осознанию того, что она должна быть равной для всех, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:36

2023-06-16T17:36

2023-06-16T17:43

пмэф-2023

безопасность

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вызовы в сфере безопасности, с которыми сталкивается мир, приведут к осознанию того, что она должна быть равной для всех, заявил президент России Владимир Путин."И я надеюсь, что и сегодняшние вызовы, с которыми мы сталкиваемся, в том числе в сфере безопасности, приведут нас к пониманию того, что безопасность должна быть равной для всех, о чем мы всегда нашим партнерам и говорили", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия