https://ria.ru/20230616/bespilotniki-1878578515.html

ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами

ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами - РИА Новости, 16.06.2023

ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами

Три украинских дрона-камикадзе ночью атаковали городскую больницу в Новой Каховке, пострадал один человек, сообщил журналистам в пятницу представитель... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:52

2023-06-16T11:52

2023-06-16T11:53

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июн – РИА Новости. Три украинских дрона-камикадзе ночью атаковали городскую больницу в Новой Каховке, пострадал один человек, сообщил журналистам в пятницу представитель оперативного штаба администрации Новой Каховки. "Ночью был совершен удар тремя дронами-камикадзе по нашей новокаховской больнице. Контужен пожарный. Ему оказана медпомощь. Повреждено остекление, вылетели 60-70% окон, некоторые рамы вывернуло либо повело", - сказал он. Кроме того, за ту же ночь украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии, обстрелам также подверглись Каховка, Корсунка и Великая Лепетиха, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб региона. В четверг в течение дня украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Алёшки, Голую Пристань, Днепряны, Крынки, Подстепное, Рыбальче и Солонцы, выпустив по ним около 60 снарядов. О последствиях не сообщалось.

https://ria.ru/20230613/pvo-1877851310.html

https://ria.ru/20230611/bpla-1877461957.html

новая каховка

каховка

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новая каховка, каховка, происшествия