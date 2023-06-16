ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами
Оперативный штаб: три украинских беспилотника атаковали ночью больницу в Новой Каховке
© Фото : Новокаховский административный округВСУ ночью с помощью дронов атаковали городскую больницу в Новой Каховке
© Фото : Новокаховский административный округ
ВСУ ночью с помощью дронов атаковали городскую больницу в Новой Каховке
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июн – РИА Новости. Три украинских дрона-камикадзе ночью атаковали городскую больницу в Новой Каховке, пострадал один человек, сообщил журналистам в пятницу представитель оперативного штаба администрации Новой Каховки.
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"Ночью был совершен удар тремя дронами-камикадзе по нашей новокаховской больнице. Контужен пожарный. Ему оказана медпомощь. Повреждено остекление, вылетели 60-70% окон, некоторые рамы вывернуло либо повело", - сказал он.
Кроме того, за ту же ночь украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии, обстрелам также подверглись Каховка, Корсунка и Великая Лепетиха, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб региона.
В четверг в течение дня украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Алёшки, Голую Пристань, Днепряны, Крынки, Подстепное, Рыбальче и Солонцы, выпустив по ним около 60 снарядов. О последствиях не сообщалось.