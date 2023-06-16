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ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 16.06.2023 (обновлено: 11:53 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/bespilotniki-1878578515.html
ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами
ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами - РИА Новости, 16.06.2023
ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами
Три украинских дрона-камикадзе ночью атаковали городскую больницу в Новой Каховке, пострадал один человек, сообщил журналистам в пятницу представитель... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:52
2023-06-16T11:53
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июн – РИА Новости. Три украинских дрона-камикадзе ночью атаковали городскую больницу в Новой Каховке, пострадал один человек, сообщил журналистам в пятницу представитель оперативного штаба администрации Новой Каховки. "Ночью был совершен удар тремя дронами-камикадзе по нашей новокаховской больнице. Контужен пожарный. Ему оказана медпомощь. Повреждено остекление, вылетели 60-70% окон, некоторые рамы вывернуло либо повело", - сказал он. Кроме того, за ту же ночь украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии, обстрелам также подверглись Каховка, Корсунка и Великая Лепетиха, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб региона. В четверг в течение дня украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Алёшки, Голую Пристань, Днепряны, Крынки, Подстепное, Рыбальче и Солонцы, выпустив по ним около 60 снарядов. О последствиях не сообщалось.
https://ria.ru/20230613/pvo-1877851310.html
https://ria.ru/20230611/bpla-1877461957.html
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новая каховка, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Происшествия
ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами

Оперативный штаб: три украинских беспилотника атаковали ночью больницу в Новой Каховке

© Фото : Новокаховский административный округВСУ ночью с помощью дронов атаковали городскую больницу в Новой Каховке
ВСУ ночью с помощью дронов атаковали городскую больницу в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Новокаховский административный округ
ВСУ ночью с помощью дронов атаковали городскую больницу в Новой Каховке
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 16 июн – РИА Новости. Три украинских дрона-камикадзе ночью атаковали городскую больницу в Новой Каховке, пострадал один человек, сообщил журналистам в пятницу представитель оперативного штаба администрации Новой Каховки.
«
"Ночью был совершен удар тремя дронами-камикадзе по нашей новокаховской больнице. Контужен пожарный. Ему оказана медпомощь. Повреждено остекление, вылетели 60-70% окон, некоторые рамы вывернуло либо повело", - сказал он.
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Кроме того, за ту же ночь украинские войска обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии, обстрелам также подверглись Каховка, Корсунка и Великая Лепетиха, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб региона.
В четверг в течение дня украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Алёшки, Голую Пристань, Днепряны, Крынки, Подстепное, Рыбальче и Солонцы, выпустив по ним около 60 снарядов. О последствиях не сообщалось.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховкаПроисшествия
 
 
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