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Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания - РИА Новости, 16.06.2023
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17:26 16.06.2023 (обновлено: 17:34 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/berluskoni-1878736763.html
Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания
Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания - РИА Новости, 16.06.2023
Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания
Президент России Владимир Путин извинился и попросил участников пленарной сессии ПМЭФ почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони минутой... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:26
2023-06-16T17:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился и попросил участников пленарной сессии ПМЭФ почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони минутой молчания.Председатель партии "Вперед, Италия", экс-премьер Берлускони скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни."Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил бы почтить его память минутой молчания", - сказал Путин.После этого он сам и весь зал встали.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ПМЭФ-2023, ПМЭФ 2023, Сильвио Берлускони, Россия, Италия, Владимир Путин, Вперед, Италия, В мире
Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания

Президент Путин попросил участников ПМЭФ почтить память Берлускони минутой молчания

© AP Photo / Luca BrunoСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Luca Bruno
Сильвио Берлускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился и попросил участников пленарной сессии ПМЭФ почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони минутой молчания.
Председатель партии "Вперед, Италия", экс-премьер Берлускони скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни.
"Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил бы почтить его память минутой молчания", - сказал Путин.
После этого он сам и весь зал встали.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Биография Сильвио Берлускони
12 июня, 13:37
 
ПМЭФ-2023ПМЭФ 2023Сильвио БерлускониРоссияИталияВладимир ПутинВперед, ИталияВ мире
 
 
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