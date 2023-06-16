https://ria.ru/20230616/berluskoni-1878736763.html

Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания

Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания - РИА Новости, 16.06.2023

Путин на ПМЭФ почтил память Берлускони минутой молчания

Президент России Владимир Путин извинился и попросил участников пленарной сессии ПМЭФ почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони минутой... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:26

2023-06-16T17:26

2023-06-16T17:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин извинился и попросил участников пленарной сессии ПМЭФ почтить память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони минутой молчания.Председатель партии "Вперед, Италия", экс-премьер Берлускони скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни."Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил бы почтить его память минутой молчания", - сказал Путин.После этого он сам и весь зал встали.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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пмэф 2023, сильвио берлускони, россия, италия, владимир путин, вперед, италия, в мире