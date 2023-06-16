https://ria.ru/20230616/berluskoni-1878736334.html
Путин назвал Берлускони личностью мирового масштаба
Путин назвал Берлускони личностью мирового масштаба - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал Берлускони личностью мирового масштаба
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони многое сделал, чтобы выстроить долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО, это личность мирового масштаба,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:26
2023-06-16T17:26
2023-06-16T17:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони многое сделал, чтобы выстроить долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО, это личность мирового масштаба, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель партии "Вперед, Италия", экс-премьер Берлускони скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни."Совсем недавно из жизни ушел бывший премьер-министр Италии, господин Берлускони. Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО. Это был очень светлый человек, очень деятельный, энергичный. Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил бы почтить его память минутой молчания", - добавил Путин. После этого он сам и весь зал встали.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, италия, владимир путин, сильвио берлускони, в мире
ПМЭФ-2023, Россия, НАТО, Италия, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, В мире
Путин назвал Берлускони личностью мирового масштаба
Путин: Берлускони многое сделал для долгосрочных отношений между Россией и НАТО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони многое сделал, чтобы выстроить долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО, это личность мирового масштаба, заявил президент РФ Владимир Путин.
Председатель партии "Вперед, Италия
", экс-премьер Берлускони скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни.
"Совсем недавно из жизни ушел бывший премьер-министр Италии, господин Берлускони. Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО. Это был очень светлый человек, очень деятельный, энергичный. Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил бы почтить его память минутой молчания", - добавил Путин. После этого он сам и весь зал встали.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин потерял друга, а Европа — настоящего итальянца