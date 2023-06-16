https://ria.ru/20230616/bednost-1878670151.html

Путин: возможности России позволяют держать курс на снижение бедности

Путин: возможности России позволяют держать курс на снижение бедности - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: возможности России позволяют держать курс на снижение бедности

Финансовые возможности России позволяют держать уверенный курс на поддержание социальной справедливости и снижение бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:25

2023-06-16T15:25

2023-06-16T15:25

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Финансовые возможности России позволяют держать уверенный курс на поддержание социальной справедливости и снижение бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, такой акцент "стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин