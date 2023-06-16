https://ria.ru/20230616/bednost-1878670151.html
Путин: возможности России позволяют держать курс на снижение бедности
Путин: возможности России позволяют держать курс на снижение бедности - РИА Новости, 16.06.2023
Путин: возможности России позволяют держать курс на снижение бедности
Финансовые возможности России позволяют держать уверенный курс на поддержание социальной справедливости и снижение бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:25
2023-06-16T15:25
2023-06-16T15:25
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878668924_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_21ba991260d395b24783aded81a19199.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Финансовые возможности России позволяют держать уверенный курс на поддержание социальной справедливости и снижение бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, такой акцент "стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/bednost-1878660410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878668924_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_b10cffa6d706962661ba5b597704e9aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин: возможности России позволяют держать курс на снижение бедности
Президент Путин: финансовые возможности России позволяют держать курс на снижение бедности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Финансовые возможности России позволяют держать уверенный курс на поддержание социальной справедливости и снижение бедности, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По словам главы государства, такой акцент "стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек