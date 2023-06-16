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В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек - РИА Новости, 16.06.2023
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15:16 16.06.2023 (обновлено: 16:34 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/bednost-1878660410.html
В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек
В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек - РИА Новости, 16.06.2023
В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек
Из-за черты бедности в РФ в прошлом году вышли 1,7 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:16
2023-06-16T16:34
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Из-за черты бедности в РФ в прошлом году вышли 1,7 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства. Такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан, и если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, так вот их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%", - сказал Путин."Ну, конечно, здесь каждый процент имеет значение – это совершенно очевидно. И даже эти положительные тенденции, о которых я сказал, они тоже в практическом измерении, может быть, не так значимы, особенно для тех людей, которые только-только перебрались через эту черту. Их доходы все-таки слишком низкие. Но главное - тенденция, и тенденцию, конечно, мы должны будем поддерживать и сохранять", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
В России из черты бедности в 2022 году вышли 1,7 миллиона человек

Путин: из черты бедности в России в прошлом году вышли 1,7 миллиона человек

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Из-за черты бедности в РФ в прошлом году вышли 1,7 миллиона человек, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства. Такой акцент стал важным фактором успешного преодоления проблем прошлого года. Мы адресно поддерживаем наименее обеспеченных граждан, и если посмотреть на эту категорию наших людей, на их доходы, так вот их доходы за год выросли примерно на 30%. В 2022 году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона человек, а уровень бедности оказался ниже двузначной отметки, составил 9,8%", - сказал Путин.
"Ну, конечно, здесь каждый процент имеет значение – это совершенно очевидно. И даже эти положительные тенденции, о которых я сказал, они тоже в практическом измерении, может быть, не так значимы, особенно для тех людей, которые только-только перебрались через эту черту. Их доходы все-таки слишком низкие. Но главное - тенденция, и тенденцию, конечно, мы должны будем поддерживать и сохранять", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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