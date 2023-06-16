https://ria.ru/20230616/bayden-1878753525.html
Путин заявил, что не будет ничему учить Байдена
Путин заявил, что не будет ничему учить Байдена - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил, что не будет ничему учить Байдена
Президент России Владимир Путин назвал лидера США Джо Байдена взрослым человеком и опытным политиком, которого не нужно учить, но добавил, что Россия будет... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:04
2023-06-16T18:04
2023-06-16T18:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал лидера США Джо Байдена взрослым человеком и опытным политиком, которого не нужно учить, но добавил, что Россия будет делать все, что соответствует ее интересам, и с этим придется считаться. "Президент Байден - взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным. Мы будем делать то, что соответствует интересам РФ и народа России. И с этим придется всем считаться", - сказал Путин, завершая свое участие в пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, владимир путин, джо байден, политика
ПМЭФ-2023, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Политика
Путин заявил, что не будет ничему учить Байдена
Путин: Байден взрослый человек, но Россия будет делать то, что соответствует ее интересам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал лидера США Джо Байдена взрослым человеком и опытным политиком, которого не нужно учить, но добавил, что Россия будет делать все, что соответствует ее интересам, и с этим придется считаться.
"Президент Байден - взрослый человек и опытный политик. Не мне его учить. Пусть он делает так, как считает нужным. Мы будем делать то, что соответствует интересам РФ и народа России. И с этим придется всем считаться", - сказал Путин, завершая свое участие в пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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