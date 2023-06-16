https://ria.ru/20230616/banki-1878764847.html

Греф прокомментировал возможный уход иностранных банков

Греф прокомментировал возможный уход иностранных банков - РИА Новости, 16.06.2023

Греф прокомментировал возможный уход иностранных банков

Сектор иностранных банков незначим в России, в случае их ухода "отряд не заметит потери бойца", заявил глава Сбербанка Герман Греф. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:42

2023-06-16T18:42

2023-06-16T18:42

пмэф-2023

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

райффайзенбанк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Сектор иностранных банков незначим в России, в случае их ухода "отряд не заметит потери бойца", заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Я боюсь, что это будет тот случай, когда отряд не заметит потери бойца, - настолько незначимый у нас сектор иностранных банков в России. Честно сказать, просто при абсолютно открытом рынке они проиграли конкуренцию на нашем рынке нашим российским компаниям", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. Греф подчеркнул, что банковский сектор - один из немногих, где просто у иностранных банков нет шансов в силу их нетехнологичности. "Не потому, что регулятор был против и не пускал их на российский рынок, - просто они проиграли эту конкуренцию", - пояснил глава Сбербанка. Сейчас западные регуляторы оказывают давление на иностранные банки, которые продолжают работать в России. Многие из иностранных кредитных организаций заявили о постепенном сворачивании деятельности. Крупнейшими банками с иностранным капиталом в России являются Райффайзенбанк и "Юникредит". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/nagruzka-1878528690.html

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