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Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями - РИА Новости, 16.06.2023
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16:15 16.06.2023 (обновлено: 16:49 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/avtomobili-1878699390.html
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями - РИА Новости, 16.06.2023
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями
России нужно массовое внедрение проектов с машинами-беспилотниками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:15
2023-06-16T16:49
пмэф-2023
россия
экономика
технологии
владимир путин
яндекс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России нужно массовое внедрение проектов с машинами-беспилотниками, заявил президент РФ Владимир Путин."Буквально на днях в рамках нашего форума состоялся запуск беспилотных грузовиков "Камаз" на федеральной трассе "Нева", на улицах Москвы работают беспилотные такси "Яндекс" - это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужны именно массовые внедрения подобных технологий", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Президент напомнил, что в ноябре прошлого года уже обсуждались меры по стимулированию внедрению производства в России промышленных роботов, договорились, что федеральные проект правительство утвердит до 1 июля. "Я прошу строго выдерживать этот срок. Промедление здесь абсолютно критично для нашей экономики", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, технологии, владимир путин, яндекс
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Яндекс
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями

Путин заявил, что России нужно массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекс"
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Беспилотные автомобили "Яндекс". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России нужно массовое внедрение проектов с машинами-беспилотниками, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Буквально на днях в рамках нашего форума состоялся запуск беспилотных грузовиков "Камаз" на федеральной трассе "Нева", на улицах Москвы работают беспилотные такси "Яндекс" - это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужны именно массовые внедрения подобных технологий", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент напомнил, что в ноябре прошлого года уже обсуждались меры по стимулированию внедрению производства в России промышленных роботов, договорились, что федеральные проект правительство утвердит до 1 июля. "Я прошу строго выдерживать этот срок. Промедление здесь абсолютно критично для нашей экономики", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаТехнологииВладимир ПутинЯндекс
 
 
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