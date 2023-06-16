https://ria.ru/20230616/avtomobili-1878699390.html
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями - РИА Новости, 16.06.2023
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями
России нужно массовое внедрение проектов с машинами-беспилотниками, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:15
2023-06-16T16:15
2023-06-16T16:49
пмэф-2023
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экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России нужно массовое внедрение проектов с машинами-беспилотниками, заявил президент РФ Владимир Путин."Буквально на днях в рамках нашего форума состоялся запуск беспилотных грузовиков "Камаз" на федеральной трассе "Нева", на улицах Москвы работают беспилотные такси "Яндекс" - это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужны именно массовые внедрения подобных технологий", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Президент напомнил, что в ноябре прошлого года уже обсуждались меры по стимулированию внедрению производства в России промышленных роботов, договорились, что федеральные проект правительство утвердит до 1 июля. "Я прошу строго выдерживать этот срок. Промедление здесь абсолютно критично для нашей экономики", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика, технологии, владимир путин, яндекс
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Яндекс
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями
Путин заявил, что России нужно массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России нужно массовое внедрение проектов с машинами-беспилотниками, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Буквально на днях в рамках нашего форума состоялся запуск беспилотных грузовиков "Камаз" на федеральной трассе "Нева", на улицах Москвы
работают беспилотные такси "Яндекс
" - это хорошие, но пока единичные примеры, а нам нужны именно массовые внедрения подобных технологий", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Президент напомнил, что в ноябре прошлого года уже обсуждались меры по стимулированию внедрению производства в России промышленных роботов, договорились, что федеральные проект правительство утвердит до 1 июля. "Я прошу строго выдерживать этот срок. Промедление здесь абсолютно критично для нашей экономики", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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