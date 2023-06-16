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В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе - РИА Новости, 16.06.2023
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08:26 16.06.2023 (обновлено: 09:08 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/avariya-1878521606.html
В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе
В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе - РИА Новости, 16.06.2023
В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе
Двое мужчин погибло и два пострадали в аварии из-за задымления на трассе Тюмень-Омск, сообщила областная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:26
2023-06-16T09:08
происшествия
омская область
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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Двое мужчин погибло и два пострадали в аварии из-за задымления на трассе Тюмень-Омск, сообщила областная Госавтоинспекция в Telegram-канале. Задымление на трассе Тюмень-Омск в Омской области произошло из-за природных пожаров и тумана. Об аварии стало известно в 4.50 (1.50 МСК). 52-летний водитель большегрузного автомобиля Renault в районе 408 километра не выдержал дисианцию не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди "Соболя", которым управлял 59-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись. "Водитель автомобиля "Соболь", а также его 52-летний пассажир, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, второй пассажир автомобиля "Соболь", 44-летний мужчина и водитель автомобиля Renault доставлены в больницу", - пояснили в пресс-службе. В Госавтоинспекции добавили, что движение транспортных средств трассе восстановлено.
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе

Два человека погибли и два пострадали в аварии из-за задымления на трассе в Омской области

© Фото : Омская полиция / TelegramМесто ДТП на автодороге Тюмень-Омск
Место ДТП на автодороге Тюмень-Омск - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Омская полиция / Telegram
Место ДТП на автодороге Тюмень-Омск
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ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Двое мужчин погибло и два пострадали в аварии из-за задымления на трассе Тюмень-Омск, сообщила областная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
Задымление на трассе Тюмень-Омск в Омской области произошло из-за природных пожаров и тумана. Об аварии стало известно в 4.50 (1.50 МСК). 52-летний водитель большегрузного автомобиля Renault в районе 408 километра не выдержал дисианцию не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди "Соболя", которым управлял 59-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись.
«
"Водитель автомобиля "Соболь", а также его 52-летний пассажир, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, второй пассажир автомобиля "Соболь", 44-летний мужчина и водитель автомобиля Renault доставлены в больницу", - пояснили в пресс-службе.
В Госавтоинспекции добавили, что движение транспортных средств трассе восстановлено.
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