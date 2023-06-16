https://ria.ru/20230616/avariya-1878521606.html
В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе
В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе - РИА Новости, 16.06.2023
В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе
Двое мужчин погибло и два пострадали в аварии из-за задымления на трассе Тюмень-Омск, сообщила областная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:26
2023-06-16T08:26
2023-06-16T09:08
происшествия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878527905_155:42:1024:531_1920x0_80_0_0_d1f63f8aedef0eb9c2109dc086c9bfc2.jpg
ОМСК, 16 июн - РИА Новости. Двое мужчин погибло и два пострадали в аварии из-за задымления на трассе Тюмень-Омск, сообщила областная Госавтоинспекция в Telegram-канале. Задымление на трассе Тюмень-Омск в Омской области произошло из-за природных пожаров и тумана. Об аварии стало известно в 4.50 (1.50 МСК). 52-летний водитель большегрузного автомобиля Renault в районе 408 километра не выдержал дисианцию не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди "Соболя", которым управлял 59-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись. "Водитель автомобиля "Соболь", а также его 52-летний пассажир, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, второй пассажир автомобиля "Соболь", 44-летний мужчина и водитель автомобиля Renault доставлены в больницу", - пояснили в пресс-службе. В Госавтоинспекции добавили, что движение транспортных средств трассе восстановлено.
https://ria.ru/20230613/dtp-1877798945.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878527905_180:0:1024:633_1920x0_80_0_0_f3085039e7142e7749ca8ce9441ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области два человека погибли в аварии из-за задымления на трассе
Два человека погибли и два пострадали в аварии из-за задымления на трассе в Омской области