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На Ставрополье при столкновении иномарок погибли женщина и двое детей

На Ставрополье при столкновении иномарок погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 16.06.2023

На Ставрополье при столкновении иномарок погибли женщина и двое детей

Лобовое столкновение двух иномарок произошло вечером в четверг в Ставропольском крае, в результате погибли женщина и двое ее детей, еще два человека попали в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T00:19

2023-06-16T00:19

2023-06-16T00:19

происшествия

авто

ставропольский край

благодарный

угибдд

туркменский район

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НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Лобовое столкновение двух иномарок произошло вечером в четверг в Ставропольском крае, в результате погибли женщина и двое ее детей, еще два человека попали в больницу, сообщило региональное УГИБДД. "Около 21.00 мск в четверг на 90-м километре автодороги Журавное - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч водитель автомобиля Chery допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai. От полученных травм на месте скончались три пассажира Hyundai: 25-летняя женщина и ее двое детей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в момент ДТП дети в нарушение правил дорожного движения перевозились без детских автокресел, что и спровоцировало смертельные травмы. В больницу с травмами доставлены водители обеих иномарок. "Со слов водителя Chery, в пути движения ему создали помеху, и он вынужденно выехал на встречную полосу", - отмечает УГИБДД. По факту ДТП прокуратура Туркменского района Ставрополья проводит проверку, "в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения".

https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html

ставропольский край

благодарный

туркменский район

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