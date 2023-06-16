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На Ставрополье при столкновении иномарок погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 16.06.2023
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00:19 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/avariya-1878494579.html
На Ставрополье при столкновении иномарок погибли женщина и двое детей
На Ставрополье при столкновении иномарок погибли женщина и двое детей - РИА Новости, 16.06.2023
На Ставрополье при столкновении иномарок погибли женщина и двое детей
Лобовое столкновение двух иномарок произошло вечером в четверг в Ставропольском крае, в результате погибли женщина и двое ее детей, еще два человека попали в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T00:19
2023-06-16T00:19
происшествия
авто
ставропольский край
благодарный
угибдд
туркменский район
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НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Лобовое столкновение двух иномарок произошло вечером в четверг в Ставропольском крае, в результате погибли женщина и двое ее детей, еще два человека попали в больницу, сообщило региональное УГИБДД. "Около 21.00 мск в четверг на 90-м километре автодороги Журавное - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч водитель автомобиля Chery допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai. От полученных травм на месте скончались три пассажира Hyundai: 25-летняя женщина и ее двое детей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в момент ДТП дети в нарушение правил дорожного движения перевозились без детских автокресел, что и спровоцировало смертельные травмы. В больницу с травмами доставлены водители обеих иномарок. "Со слов водителя Chery, в пути движения ему создали помеху, и он вынужденно выехал на встречную полосу", - отмечает УГИБДД. По факту ДТП прокуратура Туркменского района Ставрополья проводит проверку, "в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения".
https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html
ставропольский край
благодарный
туркменский район
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происшествия, авто, ставропольский край, благодарный, угибдд, туркменский район
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Благодарный, УГИБДД, Туркменский район
На Ставрополье при столкновении иномарок погибли женщина и двое детей

УГИБДД: на Ставрополье при лобовом столкновении иномарок погибли женщина и двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Лобовое столкновение двух иномарок произошло вечером в четверг в Ставропольском крае, в результате погибли женщина и двое ее детей, еще два человека попали в больницу, сообщило региональное УГИБДД.
«
"Около 21.00 мск в четверг на 90-м километре автодороги Журавное - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч водитель автомобиля Chery допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai. От полученных травм на месте скончались три пассажира Hyundai: 25-летняя женщина и ее двое детей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в момент ДТП дети в нарушение правил дорожного движения перевозились без детских автокресел, что и спровоцировало смертельные травмы. В больницу с травмами доставлены водители обеих иномарок.
"Со слов водителя Chery, в пути движения ему создали помеху, и он вынужденно выехал на встречную полосу", - отмечает УГИБДД.
По факту ДТП прокуратура Туркменского района Ставрополья проводит проверку, "в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения".
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ПроисшествияАвтоСтавропольский крайБлагодарныйУГИБДДТуркменский район
 
 
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