https://ria.ru/20230616/ataka-1878632389.html

СМИ: в США под атаку хакеров попало хранилище радиоактивных отходов

СМИ: в США под атаку хакеров попало хранилище радиоактивных отходов - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: в США под атаку хакеров попало хранилище радиоактивных отходов

Находящееся под управлением министерства энергетики США хранилище радиоактивных отходов, а также одна из национальных лабораторий страны подверглись масштабной... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:16

2023-06-16T14:16

2023-06-16T14:16

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Находящееся под управлением министерства энергетики США хранилище радиоактивных отходов, а также одна из национальных лабораторий страны подверглись масштабной кибератаке, произошедшей в четверг, в результате которой были взломаны несколько федеральных ведомств, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Подрядчик одной из национальных лабораторий США и хранилище радиоактивных отходов, находящееся в ведении Минэнерго, стали жертвами широкомасштабной кибератаки", - говорится в сообщении.Пострадавший в ходе атаки подрядчик национальной лаборатории в Тенесси производил уран для ядерного оружия, а также проводил испытания в области ядерной энергетики. Как заявила представитель лаборатории, взломанные данные не были связаны с объектом. Под атаку также попал экспериментальный завод по изоляции отходов минэнерго США в Нью-Мексико. На его территории хранятся ядерные отходы на глубине в "тысячи футов под землей", 1 тысяча футов равняется примерно 305 метрам. Представитель учреждения отказался от комментариев. В четверг телеканал CNN сообщил, что ряд американских федеральных ведомств подвергся хакерским атакам и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для минимизации последствий. По словам заместителя главы CISA Эрика Голдстайна, ведомство оказывает помощь "нескольким федеральным агентствам, на приложения MOVEit которых были совершены атаки". Предполагается, что за массовой кибератакой может стоять группировка CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами. Ранее она брала на себя ответственность за аналогичные атаки. Однако, как пишет CNN, "пока неясно относятся ли хакеры, совершившие взлом федеральных ведомств, к русскоговорящей группе хакеров, которые взяли ответственность за другие хакерские атаки". Как стало известно в последние недели, от кибератак уже пострадал целый ряд компаний, в том числе Shell, BBC, British Airways и Университет Джонса Хопкинса.

https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html

https://ria.ru/20230615/khakery-1878471222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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