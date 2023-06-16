ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин."Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска. — Прим. ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", — отметил Пушилин.Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля."При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска", — добавил Пушилин.При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"ВС РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва" – Пушилин о ситуации в Артемовске
"ВС РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва" – Пушилин о ситуации в Артемовске
артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ перебрасывают силы по полям и пытаются проломить оборону в районе Артемовска
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска. — Прим. ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", — отметил Пушилин.
Фильм о простом русском солдате. Как освобождали Артемовск
15 июня, 08:07
Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля.
«
"При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска", — добавил Пушилин.
При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.
По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.
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