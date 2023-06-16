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ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 16.06.2023 (обновлено: 09:01 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/artemovsk-1878501945.html
ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин
ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2023
ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин
Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T03:10
2023-06-16T09:01
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин."Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска. — Прим. ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", — отметил Пушилин.Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля."При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска", — добавил Пушилин.При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html
артемовск
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"ВС РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва" – Пушилин о ситуации в Артемовске
"ВС РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва" – Пушилин о ситуации в Артемовске
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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ перебрасывают силы по полям и пытаются проломить оборону в районе Артемовска

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска. — Прим. ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", — отметил Пушилин.
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Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля.
«
"При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска", — добавил Пушилин.
При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.
По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

Торжественное открытие Форума

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

Стенд компании Газпром Медиа на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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© Фотохост-агентство РИА Новости

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

В конгрессно-выставочном центре Экспофорум

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Сессия: Как будет развиваться российская экономика

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

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Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

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"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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