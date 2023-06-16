https://ria.ru/20230616/artemovsk-1878501945.html

ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин

ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 16.06.2023

ВСУ пытаются проломить оборону на флангах Артемовска, заявил Пушилин

Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T03:10

2023-06-16T03:10

2023-06-16T09:01

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин."Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска. — Прим. ред.) и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях", — отметил Пушилин.Вооруженные силы России предпринимают все меры, чтобы не допустить никакого прорыва и минимизировать, насколько это возможно, обстрелы самого Артемовска, подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что в процессе освобождения Артемовска военные перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка в городе, но сегодня погода позволяет использовать для этих целей даже поля."При освобождении Артемовска перерезались пути снабжения противника, что и стало одним из важных условий освобождения данного города. Сейчас погодные условия, скажем так, они способствуют переброске резервов в том числе, и именно это сейчас обуславливает достаточно напряженную ситуацию по флангам — как на левом, так и на правом фланге от Артемовска", — добавил Пушилин.При этом ситуация все равно стабилизируется, и российские военные полностью ее контролируют, заключил он.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы.По словам Пушилина, ВСУ продолжают обстреливать город из артиллерии и минометов, применяя в том числе и беспилотные летательные аппараты, чтобы помешать работе Межведомственного штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Глава региона напомнил, что в Артемовске, несмотря на это, уже работают сотрудники МЧС и полиция.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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"ВС РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва" – Пушилин о ситуации в Артемовске "ВС РФ предпринимают все меры, чтобы не допустить прорыва" – Пушилин о ситуации в Артемовске 2023-06-16T03:10 true PT0M34S

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артемовск, киев, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность