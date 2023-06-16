https://ria.ru/20230616/arest-1878536484.html

Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест

Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест - РИА Новости, 16.06.2023

Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест

Мещанский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего совладельца сетей "Кофе хаус" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского по обвинению в особо крупном РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:39

2023-06-16T09:39

2023-06-16T09:39

россия

москва

происшествия

азбука вкуса

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего совладельца сетей "Кофе хаус" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского К.В. и избрал ему домашний арест", - сообщили в суде. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой составляет до 10 лет колонии. Фабула обвинения пока не раскрывается, но, судя по статье, речь о хищении от миллиона рублей до бесконечности.

https://realty.ria.ru/20230606/sud-1876485529.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, азбука вкуса