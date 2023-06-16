https://ria.ru/20230616/arest-1878536484.html
Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест
Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест - РИА Новости, 16.06.2023
Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест
Мещанский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего совладельца сетей "Кофе хаус" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского по обвинению в особо крупном РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:39
2023-06-16T09:39
2023-06-16T09:39
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азбука вкуса
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего совладельца сетей "Кофе хаус" и "Азбука вкуса" Кирилла Якубовского по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отклонил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского К.В. и избрал ему домашний арест", - сообщили в суде. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой составляет до 10 лет колонии. Фабула обвинения пока не раскрывается, но, судя по статье, речь о хищении от миллиона рублей до бесконечности.
https://realty.ria.ru/20230606/sud-1876485529.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, происшествия, азбука вкуса
Россия, Москва, Происшествия, Азбука вкуса
Суд назначил экс-владельцу "Азбуки вкуса" домашний арест
Суд отпустил экс-владельца "Азбуки вкуса" и "Кофе Хаус" из СИЗО под домашний арест