Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС
Президент Алжира Теббун: республика хотела бы присоединиться к БРИКС в ближайшее время
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, заявил президент Абдельмаджид Теббун, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Я говорю от имени своей страны, что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС, для того чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся", — сказал он.
Накануне на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Теббун также говорил о перспективе вступления Алжира в БРИКС. По его мнению, этот процесс необходимо ускорить.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Алжира, выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Египет и Саудовская Аравия. В этом году в организации председательствует ЮАР, 15-й по счету саммит состоится в Йоханнесбурге в августе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.