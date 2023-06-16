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Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 16.06.2023
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17:30 16.06.2023 (обновлено: 21:59 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/alzhir-1878738428.html
Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС
Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 16.06.2023
Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС
Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, заявил президент Абдельмаджид Теббун, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:30
2023-06-16T21:59
пмэф-2023
брикс
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, заявил президент Абдельмаджид Теббун, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.&quot;Я говорю от имени своей страны, что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС, для того чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся&quot;, — сказал он.Накануне на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Теббун также говорил о перспективе вступления Алжира в БРИКС. По его мнению, этот процесс необходимо ускорить.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Алжира, выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Египет и Саудовская Аравия. В этом году в организации председательствует ЮАР, 15-й по счету саммит состоится в Йоханнесбурге в августе.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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брикс, алжир (республика), абдельмаджид теббун, экономика
ПМЭФ-2023, БРИКС, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун, Экономика
Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС

Президент Алжира Теббун: республика хотела бы присоединиться к БРИКС в ближайшее время

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, заявил президент Абдельмаджид Теббун, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
«

"Я говорю от имени своей страны, что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС, для того чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся", — сказал он.

Накануне на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Теббун также говорил о перспективе вступления Алжира в БРИКС. По его мнению, этот процесс необходимо ускорить.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Алжира, выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Египет и Саудовская Аравия. В этом году в организации председательствует ЮАР, 15-й по счету саммит состоится в Йоханнесбурге в августе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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ПМЭФ-2023БРИКСАлжир (республика)Абдельмаджид ТеббунЭкономика
 
 
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