https://ria.ru/20230616/alzhir-1878738428.html

Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС

Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 16.06.2023

Алжир намерен скоро присоединиться к БРИКС

Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, заявил президент Абдельмаджид Теббун, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:30

2023-06-16T17:30

2023-06-16T21:59

пмэф-2023

брикс

алжир (республика)

абдельмаджид теббун

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС, заявил президент Абдельмаджид Теббун, выступая на Петербургском международном экономическом форуме."Я говорю от имени своей страны, что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС, для того чтобы освободить нашу экономику от некоторого давления, которому мы подвергаемся", — сказал он.Накануне на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Теббун также говорил о перспективе вступления Алжира в БРИКС. По его мнению, этот процесс необходимо ускорить.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Алжира, выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Египет и Саудовская Аравия. В этом году в организации председательствует ЮАР, 15-й по счету саммит состоится в Йоханнесбурге в августе.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брикс, алжир (республика), абдельмаджид теббун, экономика