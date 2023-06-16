https://ria.ru/20230616/alzhir-1878714919.html

Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира

Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира - РИА Новости, 16.06.2023

Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира

Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов благодаря своей политике и поставкам пшеницы нуждающимся странам, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:49

2023-06-16T16:49

2023-06-16T17:02

пмэф-2023

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алжир (республика)

абдельмаджид теббун

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов благодаря своей политике и поставкам пшеницы нуждающимся странам, заявил в пятницу президент Алжира Абдельмаджид Теббун."Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую Россия передает нуждающимся странами мира, благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнерства с самыми разными странами, в первую очередь, со странами бедными. Россия оказывает помощь этим странам, ибо они страдают особенно от наступивших кризисов", - сказал Теббун в ходе пленарного заседания с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, алжир (республика), абдельмаджид теббун, россия