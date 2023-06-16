https://ria.ru/20230616/alzhir-1878714919.html
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира - РИА Новости, 16.06.2023
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира
Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов благодаря своей политике и поставкам пшеницы нуждающимся странам, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:49
2023-06-16T16:49
2023-06-16T17:02
пмэф-2023
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов благодаря своей политике и поставкам пшеницы нуждающимся странам, заявил в пятницу президент Алжира Абдельмаджид Теббун."Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую Россия передает нуждающимся странами мира, благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнерства с самыми разными странами, в первую очередь, со странами бедными. Россия оказывает помощь этим странам, ибо они страдают особенно от наступивших кризисов", - сказал Теббун в ходе пленарного заседания с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алжир (республика), абдельмаджид теббун, россия
ПМЭФ-2023, В мире, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун, Россия
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира
Президент Алжира Теббун: Россия играет важную роль в снижении остроты мировых кризисов