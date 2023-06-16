Рейтинг@Mail.ru
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
16:49 16.06.2023 (обновлено: 17:02 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/alzhir-1878714919.html
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира - РИА Новости, 16.06.2023
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира
Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов благодаря своей политике и поставкам пшеницы нуждающимся странам, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:49
2023-06-16T17:02
пмэф-2023
в мире
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:309:2939:1962_1920x0_80_0_0_651d2d75617cbc90ab211a1264acf71c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов благодаря своей политике и поставкам пшеницы нуждающимся странам, заявил в пятницу президент Алжира Абдельмаджид Теббун."Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую Россия передает нуждающимся странами мира, благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнерства с самыми разными странами, в первую очередь, со странами бедными. Россия оказывает помощь этим странам, ибо они страдают особенно от наступивших кризисов", - сказал Теббун в ходе пленарного заседания с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230615/afrika-1878380478.html
алжир (республика)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b5a78995a36f9196af22a19ad83ceead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алжир (республика), абдельмаджид теббун, россия
ПМЭФ-2023, В мире, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун, Россия
Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов, заявил лидер Алжира

Президент Алжира Теббун: Россия играет важную роль в снижении остроты мировых кризисов

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних мировых кризисов благодаря своей политике и поставкам пшеницы нуждающимся странам, заявил в пятницу президент Алжира Абдельмаджид Теббун.
"Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов благодаря своей политике, поставкам пшеницы, которую Россия передает нуждающимся странами мира, благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнерства с самыми разными странами, в первую очередь, со странами бедными. Россия оказывает помощь этим странам, ибо они страдают особенно от наступивших кризисов", - сказал Теббун в ходе пленарного заседания с президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Новый этап отношений". О чем договорился Путин с президентом Алжира
15 июня, 18:24
 
ПМЭФ-2023В миреАлжир (республика)Абдельмаджид ТеббунРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала