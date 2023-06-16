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"Позор". В Сети обрушились на Зеленского из-за заявления о России - РИА Новости, 16.06.2023
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05:51 16.06.2023 (обновлено: 10:57 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/aktivy-1878505943.html
"Позор". В Сети обрушились на Зеленского из-за заявления о России
"Позор". В Сети обрушились на Зеленского из-за заявления о России - РИА Новости, 16.06.2023
"Позор". В Сети обрушились на Зеленского из-за заявления о России
Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T05:51
2023-06-16T10:57
в мире
россия
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
мария захарова
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву.В своем микроблоге украинский лидер назвал документ значимым международным шагом и поблагодарил сенаторов за "сильную двухпартийную поддержку".Однако пользователи со скепсисом отнеслись к подобному шагу сената США в пользу Зеленского."Твой обман просто легендарен! Поздравляю", — с сарказмом отметил Missouri Freedom Initiative."Больше домов в Майами", — пошутил Ijele Speaks II."Это воровство", — отметил MisterMaxVer1fied."Зеленский в очередной раз продвигает свою жестокую риторику, которая усугубит конфликт Украины с Россией. &lt;...&gt; Позор, что США спонсируют эту жестокость вместо того, чтобы продвигать мир", — прокомментировал Paul A. Szypula."Полностью нелегальный законопроект. Наслаждайся им, но держи чемоданы наготове", — предупредил Elizabeth Ferrari.Ранее в сенате США представили законопроект, который дает президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20230615/zelenskiy-1878470815.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, мария захарова, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
"Позор". В Сети обрушились на Зеленского из-за заявления о России

Пользователи Twitter высмеяли заявление Зеленского о передаче российских активов Киеву

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили публикацию президента Украины Владимира Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву.
В своем микроблоге украинский лидер назвал документ значимым международным шагом и поблагодарил сенаторов за "сильную двухпартийную поддержку".
Однако пользователи со скепсисом отнеслись к подобному шагу сената США в пользу Зеленского.
"Твой обман просто легендарен! Поздравляю", — с сарказмом отметил Missouri Freedom Initiative.
"Больше домов в Майами", — пошутил Ijele Speaks II.
"Это воровство", — отметил MisterMaxVer1fied.
"Зеленский в очередной раз продвигает свою жестокую риторику, которая усугубит конфликт Украины с Россией. <...> Позор, что США спонсируют эту жестокость вместо того, чтобы продвигать мир", — прокомментировал Paul A. Szypula.
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"Полностью нелегальный законопроект. Наслаждайся им, но держи чемоданы наготове", — предупредил Elizabeth Ferrari.
Ранее в сенате США представили законопроект, который дает президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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В миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийМария ЗахароваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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