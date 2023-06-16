https://ria.ru/20230616/afrika-1878550765.html
Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки
Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки - РИА Новости, 16.06.2023
Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки
Кремль констатирует динамичное развитие отношений РФ с африканскими странами за последнее время, эта траектория продолжится и будет набирать темп, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:40
2023-06-16T10:40
2023-06-16T10:59
россия
африка
в мире
пмэф-2023
дмитрий песков
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Кремль констатирует динамичное развитие отношений РФ с африканскими странами за последнее время, эта траектория продолжится и будет набирать темп, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях ПМЭФ."В целом мы констатируем за последнее время очень динамичнее развитие наших отношений с государствами африканского континента, мы готовимся ко второму саммиту "Россия-Африка". Вы видите множественные визиты африканских лидеров к нам в страну, контакты с президентом Путиным. Эта траектория во внешней политике России будет продолжаться и будет набирать обороты", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, в мире, дмитрий песков
Россия, Африка, В мире, ПМЭФ-2023, Дмитрий Песков
Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки
Песков: траектория развития отношений России и стран Африки будет набирать темп
C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Кремль констатирует динамичное развитие отношений РФ с африканскими странами за последнее время, эта траектория продолжится и будет набирать темп, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.
"В целом мы констатируем за последнее время очень динамичнее развитие наших отношений с государствами африканского континента, мы готовимся ко второму саммиту "Россия-Африка". Вы видите множественные визиты африканских лидеров к нам в страну, контакты с президентом Путиным. Эта траектория во внешней политике России будет продолжаться и будет набирать обороты", - сказал Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
дополняется ...