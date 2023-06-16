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Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки - РИА Новости, 16.06.2023
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10:40 16.06.2023 (обновлено: 10:59 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/afrika-1878550765.html
Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки
Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки - РИА Новости, 16.06.2023
Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки
Кремль констатирует динамичное развитие отношений РФ с африканскими странами за последнее время, эта траектория продолжится и будет набирать темп, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:40
2023-06-16T10:59
россия
африка
в мире
пмэф-2023
дмитрий песков
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Кремль констатирует динамичное развитие отношений РФ с африканскими странами за последнее время, эта траектория продолжится и будет набирать темп, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях ПМЭФ."В целом мы констатируем за последнее время очень динамичнее развитие наших отношений с государствами африканского континента, мы готовимся ко второму саммиту "Россия-Африка". Вы видите множественные визиты африканских лидеров к нам в страну, контакты с президентом Путиным. Эта траектория во внешней политике России будет продолжаться и будет набирать обороты", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, африка, в мире, дмитрий песков
Россия, Африка, В мире, ПМЭФ-2023, Дмитрий Песков
Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки

Песков: траектория развития отношений России и стран Африки будет набирать темп

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на ПМЭФ-2023
Дмитрий Песков на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Песков на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Кремль констатирует динамичное развитие отношений РФ с африканскими странами за последнее время, эта траектория продолжится и будет набирать темп, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.
"В целом мы констатируем за последнее время очень динамичнее развитие наших отношений с государствами африканского континента, мы готовимся ко второму саммиту "Россия-Африка". Вы видите множественные визиты африканских лидеров к нам в страну, контакты с президентом Путиным. Эта траектория во внешней политике России будет продолжаться и будет набирать обороты", - сказал Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
дополняется ...
 
ПМЭФ-2023РоссияАфрикаВ миреДмитрий Песков
 
 
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