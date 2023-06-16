https://ria.ru/20230616/afrika-1878550765.html

Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки

Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки - РИА Новости, 16.06.2023

Песков констатировал динамичное развитие отношений России и стран Африки

Кремль констатирует динамичное развитие отношений РФ с африканскими странами за последнее время, эта траектория продолжится и будет набирать темп, сообщил... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:40

2023-06-16T10:40

2023-06-16T10:59

россия

африка

в мире

пмэф-2023

дмитрий песков

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Кремль констатирует динамичное развитие отношений РФ с африканскими странами за последнее время, эта траектория продолжится и будет набирать темп, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях ПМЭФ."В целом мы констатируем за последнее время очень динамичнее развитие наших отношений с государствами африканского континента, мы готовимся ко второму саммиту "Россия-Африка". Вы видите множественные визиты африканских лидеров к нам в страну, контакты с президентом Путиным. Эта траектория во внешней политике России будет продолжаться и будет набирать обороты", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Екатерина Зайцева

россия, африка, в мире, дмитрий песков