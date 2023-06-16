https://ria.ru/20230616/adygeya-1878762244.html

Власти Адыгеи договорились о сотрудничестве с "Синергией"

Власти Адыгеи договорились о сотрудничестве с "Синергией" - РИА Новости, 16.06.2023

Власти Адыгеи договорились о сотрудничестве с "Синергией"

Власти Адыгеи заключили соглашение о сотрудничестве в сферах образования и бизнеса с корпорацией "Синергия", сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:29

2023-06-16T18:29

2023-06-16T18:29

республика адыгея

мурат кумпилов

синергия

пмэф 2023

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МАЙКОП, 16 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи заключили соглашение о сотрудничестве в сферах образования и бизнеса с корпорацией "Синергия", сообщает пресс-служба республиканского правительства.Соответствующий документ был подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Создание сильной образовательной системы и условий для самореализации нашей молодёжи – в числе приоритетов стратегии развития Адыгеи. При помощи федерального центра мы последовательно работаем в этом направлении, взаимодействуем с ведущими вузами страны и республики, формируем эффективную инфраструктуру поддержки талантливой молодежи. Нам важно создавать конкурентную образовательную среду. Убежден, что сотрудничество с "Синергией" будет способствовать дальнейшему росту кадрового и научного потенциала республики, развитию инновационной и инвестиционной привлекательности Адыгеи", – заявил по итогам заключения соглашения глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что университет "Синергия" даст жителям Адыгеи возможность учиться по образовательным программам разного уровня, в том числе и в онлайн-формате, и получить востребованные в регионе профессии. Ветераны СВО смогут получить современные профессии бесплатно, а для некоторых категорий детей из семей участников спецоперации будут предусмотрены льготы, говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря партнерству, для молодежи станет доступен бесплатный онлайн-сервис профориентации. Адыгейские школьники смогут пройти программы допобразования и курсы программирования."Также в соглашение вошли проекты, направленные на развитие туризма, содействие экспорту, проведение форумов и фестивалей, внедрение умных технологий в инфраструктуру городов, пропаганду спорта", - добавляется в пресс-релизе.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, синергия, пмэф 2023