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Власти Адыгеи договорились о сотрудничестве с "Синергией" - РИА Новости, 16.06.2023
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Республика Адыгея
 
18:29 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/adygeya-1878762244.html
Власти Адыгеи договорились о сотрудничестве с "Синергией"
Власти Адыгеи договорились о сотрудничестве с "Синергией" - РИА Новости, 16.06.2023
Власти Адыгеи договорились о сотрудничестве с "Синергией"
Власти Адыгеи заключили соглашение о сотрудничестве в сферах образования и бизнеса с корпорацией "Синергия", сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:29
2023-06-16T18:29
республика адыгея
мурат кумпилов
синергия
пмэф 2023
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МАЙКОП, 16 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи заключили соглашение о сотрудничестве в сферах образования и бизнеса с корпорацией "Синергия", сообщает пресс-служба республиканского правительства.Соответствующий документ был подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Создание сильной образовательной системы и условий для самореализации нашей молодёжи – в числе приоритетов стратегии развития Адыгеи. При помощи федерального центра мы последовательно работаем в этом направлении, взаимодействуем с ведущими вузами страны и республики, формируем эффективную инфраструктуру поддержки талантливой молодежи. Нам важно создавать конкурентную образовательную среду. Убежден, что сотрудничество с "Синергией" будет способствовать дальнейшему росту кадрового и научного потенциала республики, развитию инновационной и инвестиционной привлекательности Адыгеи", – заявил по итогам заключения соглашения глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.Отмечается, что университет "Синергия" даст жителям Адыгеи возможность учиться по образовательным программам разного уровня, в том числе и в онлайн-формате, и получить востребованные в регионе профессии. Ветераны СВО смогут получить современные профессии бесплатно, а для некоторых категорий детей из семей участников спецоперации будут предусмотрены льготы, говорится в сообщении.Отмечается, что благодаря партнерству, для молодежи станет доступен бесплатный онлайн-сервис профориентации. Адыгейские школьники смогут пройти программы допобразования и курсы программирования."Также в соглашение вошли проекты, направленные на развитие туризма, содействие экспорту, проведение форумов и фестивалей, внедрение умных технологий в инфраструктуру городов, пропаганду спорта", - добавляется в пресс-релизе.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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мурат кумпилов, синергия, пмэф 2023
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Синергия, ПМЭФ 2023

Власти Адыгеи договорились о сотрудничестве с "Синергией"

© Фото : Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодписания, ПМЭФ-2023
Подписания, ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Фотохост-агентство
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МАЙКОП, 16 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи заключили соглашение о сотрудничестве в сферах образования и бизнеса с корпорацией "Синергия", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Соответствующий документ был подписан на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Создание сильной образовательной системы и условий для самореализации нашей молодёжи – в числе приоритетов стратегии развития Адыгеи. При помощи федерального центра мы последовательно работаем в этом направлении, взаимодействуем с ведущими вузами страны и республики, формируем эффективную инфраструктуру поддержки талантливой молодежи. Нам важно создавать конкурентную образовательную среду. Убежден, что сотрудничество с "Синергией" будет способствовать дальнейшему росту кадрового и научного потенциала республики, развитию инновационной и инвестиционной привлекательности Адыгеи", – заявил по итогам заключения соглашения глава Адыгеи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что университет "Синергия" даст жителям Адыгеи возможность учиться по образовательным программам разного уровня, в том числе и в онлайн-формате, и получить востребованные в регионе профессии. Ветераны СВО смогут получить современные профессии бесплатно, а для некоторых категорий детей из семей участников спецоперации будут предусмотрены льготы, говорится в сообщении.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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Отмечается, что благодаря партнерству, для молодежи станет доступен бесплатный онлайн-сервис профориентации. Адыгейские школьники смогут пройти программы допобразования и курсы программирования.
"Также в соглашение вошли проекты, направленные на развитие туризма, содействие экспорту, проведение форумов и фестивалей, внедрение умных технологий в инфраструктуру городов, пропаганду спорта", - добавляется в пресс-релизе.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловСинергияПМЭФ 2023
 
 
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