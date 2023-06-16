https://ria.ru/20230616/abramchenko-1878502315.html

Абрамченко заявила о недопустимости вмешательства экоорганизаций в политику

Абрамченко заявила о недопустимости вмешательства экоорганизаций в политику - РИА Новости, 16.06.2023

Абрамченко заявила о недопустимости вмешательства экоорганизаций в политику

Допускать вмешательство иностранных государств во внутренние дела России через международные экологические организации нельзя, заявила РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T03:29

2023-06-16T03:29

2023-06-16T03:29

россия

виктория абрамченко

всемирный фонд дикой природы

генеральная прокуратура рф

greenpeace

политика

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​МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Допускать вмешательство иностранных государств во внутренние дела России через международные экологические организации нельзя, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "К активистам отношусь с большим уважением, но, когда это иностранные организации, которые получают гранты от западных стран и через эту повестку пытаются политизировать свою деятельность и вмешиваться во внутренние дела нашей страны, этого допускать нельзя", - сказала Абрамченко. Вице-премьер считает, что в России нужно развивать "свои" неправительственные экологические организации, чтобы "голос общественности" был "ярко" представлен. В марте минюст РФ внес WWF* России в реестр иноагентов. Согласно решению ведомства, представители организации "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения властей и препятствовать реализации промышленных и инфраструктурных проектов. В мае Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность "Гринпис" в России. В ведомстве считают, что работа организации сопровождается попытками вмешательства во внутренние дела страны. Позже минюст России включил организацию в перечень признанных нежелательными на территории государства.* Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230410/vozdukh-1864212099.html

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россия, виктория абрамченко, всемирный фонд дикой природы, генеральная прокуратура рф, greenpeace, политика