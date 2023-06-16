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Абрамченко заявила о недопустимости вмешательства экоорганизаций в политику - РИА Новости, 16.06.2023
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03:29 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/abramchenko-1878502315.html
Абрамченко заявила о недопустимости вмешательства экоорганизаций в политику
Абрамченко заявила о недопустимости вмешательства экоорганизаций в политику - РИА Новости, 16.06.2023
Абрамченко заявила о недопустимости вмешательства экоорганизаций в политику
Допускать вмешательство иностранных государств во внутренние дела России через международные экологические организации нельзя, заявила РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T03:29
2023-06-16T03:29
россия
виктория абрамченко
всемирный фонд дикой природы
генеральная прокуратура рф
greenpeace
политика
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​МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Допускать вмешательство иностранных государств во внутренние дела России через международные экологические организации нельзя, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "К активистам отношусь с большим уважением, но, когда это иностранные организации, которые получают гранты от западных стран и через эту повестку пытаются политизировать свою деятельность и вмешиваться во внутренние дела нашей страны, этого допускать нельзя", - сказала Абрамченко. Вице-премьер считает, что в России нужно развивать "свои" неправительственные экологические организации, чтобы "голос общественности" был "ярко" представлен. В марте минюст РФ внес WWF* России в реестр иноагентов. Согласно решению ведомства, представители организации "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения властей и препятствовать реализации промышленных и инфраструктурных проектов. В мае Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность "Гринпис" в России. В ведомстве считают, что работа организации сопровождается попытками вмешательства во внутренние дела страны. Позже минюст России включил организацию в перечень признанных нежелательными на территории государства.* Организация, выполняющая функции иноагента.
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россия, виктория абрамченко, всемирный фонд дикой природы, генеральная прокуратура рф, greenpeace, политика
Россия, Виктория Абрамченко, Всемирный фонд дикой природы, Генеральная прокуратура РФ, Greenpeace, Политика
Абрамченко заявила о недопустимости вмешательства экоорганизаций в политику

Абрамченко: нельзя допускать вмешательство Запада в политику России через экоорганизации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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​МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Допускать вмешательство иностранных государств во внутренние дела России через международные экологические организации нельзя, заявила РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«
"К активистам отношусь с большим уважением, но, когда это иностранные организации, которые получают гранты от западных стран и через эту повестку пытаются политизировать свою деятельность и вмешиваться во внутренние дела нашей страны, этого допускать нельзя", - сказала Абрамченко.
Вице-премьер считает, что в России нужно развивать "свои" неправительственные экологические организации, чтобы "голос общественности" был "ярко" представлен.
В марте минюст РФ внес WWF* России в реестр иноагентов. Согласно решению ведомства, представители организации "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения властей и препятствовать реализации промышленных и инфраструктурных проектов.
В мае Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность "Гринпис" в России. В ведомстве считают, что работа организации сопровождается попытками вмешательства во внутренние дела страны. Позже минюст России включил организацию в перечень признанных нежелательными на территории государства.
* Организация, выполняющая функции иноагента.
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РоссияВиктория АбрамченкоВсемирный фонд дикой природыГенеральная прокуратура РФGreenpeaceПолитика
 
 
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