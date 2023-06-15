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Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева

Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева - РИА Новости, 15.06.2023

Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева

Актриса и певица Евгения Шмелева умерла в возрасте 90 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:21

2023-06-15T12:21

2023-06-15T16:40

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актриса и певица Евгения Шмелева умерла в возрасте 90 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале."Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь", — напомнил он.Малахов отметил, что Эльдар Рязанов пригласил сестер Шмелевых как состоявшихся звезд, а Людмила Гурченко тогда была только начинающей артисткой.Ведущий рассказал, что несколько месяцев назад сестры участвовали в его программе, а незадолго до Нового года он помог им с ремонтом. Малахов добавил, что, несмотря на успех, судьбы сестер сложились трагично, у каждой из них дети умерли, не дожив и до тридцати лет.Евгения Шмелева родилась в Москве 15 июля 1932 года. Еще во время учебы в школе она начала заниматься музыкой. В 1952 году вместе с сестрами Валентиной и Ольгой начала выступать на сцене местного дома культуры, а в 1953-м девушек приняли на работу в Москонцерт.В 1956 году сестры снялись в фильме "Полюшко-поле". В том же году Эльдар Рязанов пригласил их в "Карнавальную ночь", а песня "Танечка" в их исполнении стала хитом. На рубеже 1950-1960 Шмелевы пользовались большой популярностью, объездили страну с концертами, участвовали в "Голубых огоньках". Постепенно их популярность сошла на нет, и только в 1970-м сестры поучаствовали в озвучке мультфильма, исполнив песню "Сказка сказывается".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости