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Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева - РИА Новости, 15.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:21 15.06.2023 (обновлено: 16:40 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878287553.html
Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева
Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева - РИА Новости, 15.06.2023
Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева
Актриса и певица Евгения Шмелева умерла в возрасте 90 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:21
2023-06-15T16:40
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актриса и певица Евгения Шмелева умерла в возрасте 90 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале.&quot;Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую &quot;Таня-Танечка&quot; в фильме &quot;Карнавальная ночь&quot;, — напомнил он.Малахов отметил, что Эльдар Рязанов пригласил сестер Шмелевых как состоявшихся звезд, а Людмила Гурченко тогда была только начинающей артисткой.Ведущий рассказал, что несколько месяцев назад сестры участвовали в его программе, а незадолго до Нового года он помог им с ремонтом. Малахов добавил, что, несмотря на успех, судьбы сестер сложились трагично, у каждой из них дети умерли, не дожив и до тридцати лет.Евгения Шмелева родилась в Москве 15 июля 1932 года. Еще во время учебы в школе она начала заниматься музыкой. В 1952 году вместе с сестрами Валентиной и Ольгой начала выступать на сцене местного дома культуры, а в 1953-м девушек приняли на работу в Москонцерт.В 1956 году сестры снялись в фильме "Полюшко-поле". В том же году Эльдар Рязанов пригласил их в "Карнавальную ночь", а песня "Танечка" в их исполнении стала хитом. На рубеже 1950-1960 Шмелевы пользовались большой популярностью, объездили страну с концертами, участвовали в "Голубых огоньках". Постепенно их популярность сошла на нет, и только в 1970-м сестры поучаствовали в озвучке мультфильма, исполнив песню "Сказка сказывается".
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Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева

Ведущий Малахов сообщил о смерти актрисы из фильма "Карнавальная ночь" Евгении Шмелевой

© Фото : Малахов/TelegramЕвгения Шмелева
Евгения Шмелева - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Малахов/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Актриса и певица Евгения Шмелева умерла в возрасте 90 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram-канале.
«

"Не стало Евгении Шмелевой, это она с двумя сестрами спела знаменитую "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь", — напомнил он.

Малахов отметил, что Эльдар Рязанов пригласил сестер Шмелевых как состоявшихся звезд, а Людмила Гурченко тогда была только начинающей артисткой.
Ведущий рассказал, что несколько месяцев назад сестры участвовали в его программе, а незадолго до Нового года он помог им с ремонтом. Малахов добавил, что, несмотря на успех, судьбы сестер сложились трагично, у каждой из них дети умерли, не дожив и до тридцати лет.
Евгения Шмелева родилась в Москве 15 июля 1932 года. Еще во время учебы в школе она начала заниматься музыкой. В 1952 году вместе с сестрами Валентиной и Ольгой начала выступать на сцене местного дома культуры, а в 1953-м девушек приняли на работу в Москонцерт.
В 1956 году сестры снялись в фильме "Полюшко-поле". В том же году Эльдар Рязанов пригласил их в "Карнавальную ночь", а песня "Танечка" в их исполнении стала хитом.
На рубеже 1950-1960 Шмелевы пользовались большой популярностью, объездили страну с концертами, участвовали в "Голубых огоньках". Постепенно их популярность сошла на нет, и только в 1970-м сестры поучаствовали в озвучке мультфильма, исполнив песню "Сказка сказывается".
© Мосфильм (1956)Евгения Шмелева в фильме "Карнавальная ночь"
Евгения Шмелева в фильме Карнавальная ночь
© Мосфильм (1956)
Евгения Шмелева в фильме "Карнавальная ночь"
 
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