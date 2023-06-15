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В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах - РИА Новости, 15.06.2023
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Культура
 
13:13 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html
В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах
В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах - РИА Новости, 15.06.2023
В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах
Девять женщин обвинили в домогательствах 85-летнего Билла Косби и подали на него иск в окуржной суд в Неваде , сообщает NBC. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:13
2023-06-15T13:13
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Девять женщин обвинили в домогательствах 85-летнего Билла Косби и подали на него иск в окуржной суд в Неваде , сообщает NBC.В документе говорится, что актер использовал свою "огромную власть, славу и престиж" с целью сексуального насилия над каждой из девяти женщин.Уточняется, подача иска стала возможна после отмены в конце мая в Неваде срока давности по делам о сексуальном насилии над взрослыми. Ранее право на подачу подобных исков в этом штате ограничивалось двумя годами.Десятки женщин ранее обвиняли Косби в домогательствах и надругательствах. В 2018 году его признали виновным в изнасиловании Андреа Констанд. За решеткой он провел более двух лет. В 2021 году Косби освободили по решению Верховного суда штата Пенсильвания. Его дело закрыли по техническим причинам: обвинительный приговор строился на показаниях, которые прокуратура ранее обязалась не использовать в суде.В начале июня бывшая модель журнала Playboy 80-летняя Виктория Валентино подала в суд на Косби, обвинив его в изнасиловании.Ранее сообщалось, что более сотни звезд обвинили Каннский фестиваль в поддержке насилия. По мнению авторов открытого письма, смотр расстилает "ковровую дорожку для мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно".
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новости культуры, билл косби, знаменитости
Культура, Новости культуры, Билл Косби, Знаменитости
В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах

Девять женщин обвинили 85-летнего актера Билла Косби в домогательствах

© AP Photo / Matt RourkeАктер Билл Косби
Актер Билл Косби - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Девять женщин обвинили в домогательствах 85-летнего Билла Косби и подали на него иск в окуржной суд в Неваде , сообщает NBC.
В документе говорится, что актер использовал свою "огромную власть, славу и престиж" с целью сексуального насилия над каждой из девяти женщин.
Уточняется, подача иска стала возможна после отмены в конце мая в Неваде срока давности по делам о сексуальном насилии над взрослыми. Ранее право на подачу подобных исков в этом штате ограничивалось двумя годами.
Десятки женщин ранее обвиняли Косби в домогательствах и надругательствах. В 2018 году его признали виновным в изнасиловании Андреа Констанд. За решеткой он провел более двух лет. В 2021 году Косби освободили по решению Верховного суда штата Пенсильвания. Его дело закрыли по техническим причинам: обвинительный приговор строился на показаниях, которые прокуратура ранее обязалась не использовать в суде.
В начале июня бывшая модель журнала Playboy 80-летняя Виктория Валентино подала в суд на Косби, обвинив его в изнасиловании.
Ранее сообщалось, что более сотни звезд обвинили Каннский фестиваль в поддержке насилия. По мнению авторов открытого письма, смотр расстилает "ковровую дорожку для мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно".
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