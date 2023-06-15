https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html

В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах

В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах - РИА Новости, 15.06.2023

В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах

Девять женщин обвинили в домогательствах 85-летнего Билла Косби и подали на него иск в окуржной суд в Неваде , сообщает NBC. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:13

2023-06-15T13:13

2023-06-15T13:13

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Девять женщин обвинили в домогательствах 85-летнего Билла Косби и подали на него иск в окуржной суд в Неваде , сообщает NBC.В документе говорится, что актер использовал свою "огромную власть, славу и престиж" с целью сексуального насилия над каждой из девяти женщин.Уточняется, подача иска стала возможна после отмены в конце мая в Неваде срока давности по делам о сексуальном насилии над взрослыми. Ранее право на подачу подобных исков в этом штате ограничивалось двумя годами.Десятки женщин ранее обвиняли Косби в домогательствах и надругательствах. В 2018 году его признали виновным в изнасиловании Андреа Констанд. За решеткой он провел более двух лет. В 2021 году Косби освободили по решению Верховного суда штата Пенсильвания. Его дело закрыли по техническим причинам: обвинительный приговор строился на показаниях, которые прокуратура ранее обязалась не использовать в суде.В начале июня бывшая модель журнала Playboy 80-летняя Виктория Валентино подала в суд на Косби, обвинив его в изнасиловании.Ранее сообщалось, что более сотни звезд обвинили Каннский фестиваль в поддержке насилия. По мнению авторов открытого письма, смотр расстилает "ковровую дорожку для мужчин и женщин, которые ведут себя агрессивно".

https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876692130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, билл косби, знаменитости