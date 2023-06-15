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Нейросеть "Жириновский" высмеяла падения Байдена

Нейросеть "Жириновский" высмеяла падения Байдена - РИА Новости, 15.06.2023

Нейросеть "Жириновский" высмеяла падения Байдена

Презентованный на экономическом форуме в Санкт-Петербурге политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где в том числе сообщил, что ноги... РИА Новости, 15.06.2023

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пмэф-2023

сша

джо байден

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Презентованный на экономическом форуме в Санкт-Петербурге политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где в том числе сообщил, что ноги президента США Джо Байдена "не слушаются его слабого ума", и он постоянно падает. "О, этот Байден, неудержимый акробат. Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идет не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может, он просто запутался в своих собственных обещаниях и не знает, куда идти. Нет, такому человеку нельзя доверять руководство мощной страной", - рассказал политический алгоритм. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

сша

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"Думает, что он в цирке" – нейросеть "Жириновский" о частых падениях Байдена Презентованный на экономическом форуме в Санкт-Петербурге политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где в том числе сообщил, что ноги президента США Джо Байдена "не слушаются его слабого ума", и он постоянно падает. 2023-06-15T20:21 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, джо байден, экономика