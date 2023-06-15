Нейросеть "Жириновский" высмеяла падения Байдена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Презентованный на экономическом форуме в Санкт-Петербурге политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где в том числе сообщил, что ноги президента США Джо Байдена "не слушаются его слабого ума", и он постоянно падает. "О, этот Байден, неудержимый акробат. Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идет не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может, он просто запутался в своих собственных обещаниях и не знает, куда идти. Нет, такому человеку нельзя доверять руководство мощной страной", - рассказал политический алгоритм. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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"Думает, что он в цирке" – нейросеть "Жириновский" о частых падениях Байдена
Презентованный на экономическом форуме в Санкт-Петербурге политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где в том числе сообщил, что ноги президента США Джо Байдена "не слушаются его слабого ума", и он постоянно падает.
Нейросеть "Жириновский" заявила, что ноги Байдена не слушаются его слабого ума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Презентованный на экономическом форуме в Санкт-Петербурге политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где в том числе сообщил, что ноги президента США Джо Байдена "не слушаются его слабого ума", и он постоянно падает.
"О, этот Байден, неудержимый акробат. Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идет не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может, он просто запутался в своих собственных обещаниях и не знает, куда идти. Нет, такому человеку нельзя доверять руководство мощной страной", - рассказал политический алгоритм.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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