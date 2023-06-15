https://ria.ru/20230615/zemletryasenie-1878481237.html
У государства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2
У государства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2 - РИА Новости, 15.06.2023
У государства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе государства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:41
2023-06-15T21:41
2023-06-15T21:41
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе государства Тонга в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 291,5 километрах северно-восточнее города Нукуалофа, который является столицей королевства Тонга, очаг залегал на глубине 167 километров. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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В мире, Тонга, Тихий океан, США
У государства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2
USGS: у государства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2