https://ria.ru/20230615/zdravookhranenie-1878365626.html

Мишустин рассказал о развитии здравоохранения

Мишустин рассказал о развитии здравоохранения - РИА Новости, 15.06.2023

Мишустин рассказал о развитии здравоохранения

Правительство РФ уделяет особое внимание вопросам развития здравоохранения в РФ, эта сфера находится в приоритете, сказал премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:29

2023-06-15T15:29

2023-06-15T15:29

россия

михаил мишустин

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ уделяет особое внимание вопросам развития здравоохранения в РФ, эта сфера находится в приоритете, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Премьер сегодня посетил Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова. В частности, он осмотрел Центр управления в кризисных ситуациях. Там ему продемонстрировали обзорный ролик о работе Центра, где собрана вся информация о ЧС, в том числе в новых российских регионах. Премьер также подключился к совещанию сотрудников Центра. Он отметил, что сейчас перед Центром стоят важные задачи - оказание помощи на новых российских территориях, где еще не везде построены больницы и поликлиники. Также премьер отметил, что Центр работает на цифровой платформе, которая основана преимущественно на отечественных решениях. "Развитие системы здравоохранения является ключевым направлением. Правительство уделяет этому особое внимание", - сказал Мишустин. Премьер также поздравил всех с наступающим праздником - Днем медицинского работника.

https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875370614.html

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878082348.html

россия

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россия, михаил мишустин, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова