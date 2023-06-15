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В Липецкой области построят завод по производству контейнеров - РИА Новости, 15.06.2023
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Липецкая область
 
16:23 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zavod-1878383617.html
В Липецкой области построят завод по производству контейнеров
В Липецкой области построят завод по производству контейнеров - РИА Новости, 15.06.2023
В Липецкой области построят завод по производству контейнеров
На грязинском участке ОЭЗ ППТ "Липецк" будет построен завод по производству контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:23
2023-06-15T16:23
липецкая область
игорь артамонов
пмэф 2023
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. На грязинском участке ОЭЗ ППТ "Липецк" будет построен завод по производству контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, компания ООО "Феррогрупп" инвестирует в производство 482 миллиона рублей, создаст около 90 рабочих мест. Предприятие планируется открыть в начале 2026 года.Артамонов отметил, что компания планирует выпускать четыре вида контейнеров: для насыпной, рулонной стали, транспортный и специализированный. Объем производства составит порядка 1500 контейнеров для рулонной стали и порядка 2000 транспортных и специализированных контейнеров в год."Стратегия экономического развития должна предполагать не только наращивание объемов продукции, но и разработку концепции по логистике, совершенствованию промышленной инфраструктуры и локализации сопутствующих производств. Предприятие по выпуску контейнеров способствует решению вопросов, связанных с перевозками, а это очень важная составляющая", – сказал Артамонов.
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Артем Смирнов
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игорь артамонов, пмэф 2023
Липецкая область, Игорь Артамонов, ПМЭФ 2023

В Липецкой области построят завод по производству контейнеров

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области построят завод по производству контейнеров
В Липецкой области построят завод по производству контейнеров - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. На грязинском участке ОЭЗ ППТ "Липецк" будет построен завод по производству контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, компания ООО "Феррогрупп" инвестирует в производство 482 миллиона рублей, создаст около 90 рабочих мест. Предприятие планируется открыть в начале 2026 года.
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Артамонов отметил, что компания планирует выпускать четыре вида контейнеров: для насыпной, рулонной стали, транспортный и специализированный. Объем производства составит порядка 1500 контейнеров для рулонной стали и порядка 2000 транспортных и специализированных контейнеров в год.
"Стратегия экономического развития должна предполагать не только наращивание объемов продукции, но и разработку концепции по логистике, совершенствованию промышленной инфраструктуры и локализации сопутствующих производств. Предприятие по выпуску контейнеров способствует решению вопросов, связанных с перевозками, а это очень важная составляющая", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПМЭФ 2023
 
 
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