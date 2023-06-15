https://ria.ru/20230615/zavod-1878383617.html

В Липецкой области построят завод по производству контейнеров

В Липецкой области построят завод по производству контейнеров - РИА Новости, 15.06.2023

В Липецкой области построят завод по производству контейнеров

На грязинском участке ОЭЗ ППТ "Липецк" будет построен завод по производству контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:23

2023-06-15T16:23

2023-06-15T16:23

липецкая область

игорь артамонов

пмэф 2023

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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. На грязинском участке ОЭЗ ППТ "Липецк" будет построен завод по производству контейнеров для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме.По его словам, компания ООО "Феррогрупп" инвестирует в производство 482 миллиона рублей, создаст около 90 рабочих мест. Предприятие планируется открыть в начале 2026 года.Артамонов отметил, что компания планирует выпускать четыре вида контейнеров: для насыпной, рулонной стали, транспортный и специализированный. Объем производства составит порядка 1500 контейнеров для рулонной стали и порядка 2000 транспортных и специализированных контейнеров в год."Стратегия экономического развития должна предполагать не только наращивание объемов продукции, но и разработку концепции по логистике, совершенствованию промышленной инфраструктуры и локализации сопутствующих производств. Предприятие по выпуску контейнеров способствует решению вопросов, связанных с перевозками, а это очень важная составляющая", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878366964.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, пмэф 2023