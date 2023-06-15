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В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды - РИА Новости, 15.06.2023
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Липецкая область
 
11:34 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zavod-1878272856.html
В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды
В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды - РИА Новости, 15.06.2023
В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды
Компания "ИнвестПро" вложит 4 миллиарда рублей в строительство первого в России завода по производству высокопрочной посуды из опалового стекла, его... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:34
2023-06-15T11:34
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
пмэф
пмэф 2023
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Компания "ИнвестПро" вложит 4 миллиарда рублей в строительство первого в России завода по производству высокопрочной посуды из опалового стекла, его строительство запланировано на Грязинском участке ОЭЗ "Липецк".Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соответствующего соглашения с генеральным директором ООО "ИнвестПро" Алексеем Шаровым на площадке ПМЭФ.По словам Артамонова, сейчас посуда из высокопрочного опалового стекла в основном импортируется, в том числе из Франции, Италии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана. В России её только декорируют.Артамонов отметил, что открытие завода запланировано на 3 квартал 2025 года. Будет создано более 200 рабочих мест. Проект реализуют при финансовой поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации, правительства Липецкой области, Агентства инвестиционного развития и Особой экономической зоны "Липецк"."Мы создали и поддерживаем благоприятный инвесткилимат. Всё больше инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты, выбирают Липецкую область для строительства своих предприятий. Производство посуды - интересная и перспективная отрасль, которая начинает развиваться в регионе. Уверен, проект по выпуску отечественного опалового стекла будет успешным и позволит не только заместить импортную продукцию, но даст возможность жителям нашего региона и страны приобретать высококачественные товары без переплаты", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, пмэф, пмэф 2023
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды
В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Компания "ИнвестПро" вложит 4 миллиарда рублей в строительство первого в России завода по производству высокопрочной посуды из опалового стекла, его строительство запланировано на Грязинском участке ОЭЗ "Липецк".
Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соответствующего соглашения с генеральным директором ООО "ИнвестПро" Алексеем Шаровым на площадке ПМЭФ.
По словам Артамонова, сейчас посуда из высокопрочного опалового стекла в основном импортируется, в том числе из Франции, Италии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана. В России её только декорируют.
Артамонов отметил, что открытие завода запланировано на 3 квартал 2025 года. Будет создано более 200 рабочих мест. Проект реализуют при финансовой поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации, правительства Липецкой области, Агентства инвестиционного развития и Особой экономической зоны "Липецк".
"Мы создали и поддерживаем благоприятный инвесткилимат. Всё больше инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты, выбирают Липецкую область для строительства своих предприятий. Производство посуды - интересная и перспективная отрасль, которая начинает развиваться в регионе. Уверен, проект по выпуску отечественного опалового стекла будет успешным и позволит не только заместить импортную продукцию, но даст возможность жителям нашего региона и страны приобретать высококачественные товары без переплаты", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономикаПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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