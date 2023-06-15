В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецке построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Компания "ИнвестПро" вложит 4 миллиарда рублей в строительство первого в России завода по производству высокопрочной посуды из опалового стекла, его строительство запланировано на Грязинском участке ОЭЗ "Липецк".
Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соответствующего соглашения с генеральным директором ООО "ИнвестПро" Алексеем Шаровым на площадке ПМЭФ.
Артамонов отметил, что открытие завода запланировано на 3 квартал 2025 года. Будет создано более 200 рабочих мест. Проект реализуют при финансовой поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации, правительства Липецкой области, Агентства инвестиционного развития и Особой экономической зоны "Липецк".
"Мы создали и поддерживаем благоприятный инвесткилимат. Всё больше инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты, выбирают Липецкую область для строительства своих предприятий. Производство посуды - интересная и перспективная отрасль, которая начинает развиваться в регионе. Уверен, проект по выпуску отечественного опалового стекла будет успешным и позволит не только заместить импортную продукцию, но даст возможность жителям нашего региона и страны приобретать высококачественные товары без переплаты", – сказал Артамонов.