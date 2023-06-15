Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Сессия "Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Сессия "Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Сколково" собрал запрос от полутора десятков китайских компаний на сумму примерно полмиллиарда рублей на научно-исследовательские компетенции российских центров коллективного пользования, сообщает пресс-служба "Сколково".
Об этом заявил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов в ходе сессии "Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сколково" видит перспективу в этом направлении. С 2021 года запущена платформа НИОКР-сервис, куда уже подключено более 1000 заказчиков, 130 вузов и 40 ЦКП. На этой платформе можно заказать услуги по прототипированию, проведению испытаний и др. Только за май 2023 года на платформе размещено заказов более чем на 350 миллионов рублей. Дроздов рассчитывает, что Китай и другие страны ШОС в будущем будут подключаться к этой платформе.
Предправления фонда подчеркнул, что многие стартапы настроены не только открывать представительства и офисы в странах ШОС, но и наращивать производственные мощности: "Речь идет даже не об ИТ-продуктах, а производстве в сфере медицины, например, тестов, выявляющих коронавирусную инфекцию, симуляторов для обучения врачей". Эксперт уверен, что это ведет к углублению кооперации компаний с научно-исследовательскими институтами этих стран и помогает растить новые кадры.
Всего свыше 430 компаний-резидентов "Сколково" осуществляют экспортную деятельность, 220 из них в странах ШОС. По словам Дроздова, в Китае представлено 20 сколковских компаний, в Индии – 13.
"Я вижу большие перспективы партнёрства и кооперации наших резидентов в этих странах. За последние пять лет состоялся ряд крупных сделок по привлечению инвестиций от китайских компаний в сколковские стартапы. Компания Huawei фактически приобрела резидента “Вокорд”, который занимается распознаванием лиц. Не так давно было объявлено о кооперации одной из крупнейших фармацевтических компаний Китая Fosun Pharma и российской компании, которая занимается разработкой нейросети для создания молекул лекарственных средств", — отметил Дроздов.