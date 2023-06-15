https://ria.ru/20230615/zakazy-1878301144.html

Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей

Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей - РИА Новости, 15.06.2023

Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей

"Сколково" собрал запрос от полутора десятков китайских компаний на сумму примерно полмиллиарда рублей на научно-исследовательские компетенции российских... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:47

2023-06-15T12:47

2023-06-15T12:47

пмэф-2023

сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Сколково" собрал запрос от полутора десятков китайских компаний на сумму примерно полмиллиарда рублей на научно-исследовательские компетенции российских центров коллективного пользования, сообщает пресс-служба "Сколково".Об этом заявил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов в ходе сессии "Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Сколково" видит перспективу в этом направлении. С 2021 года запущена платформа НИОКР-сервис, куда уже подключено более 1000 заказчиков, 130 вузов и 40 ЦКП. На этой платформе можно заказать услуги по прототипированию, проведению испытаний и др. Только за май 2023 года на платформе размещено заказов более чем на 350 миллионов рублей. Дроздов рассчитывает, что Китай и другие страны ШОС в будущем будут подключаться к этой платформе.Предправления фонда подчеркнул, что многие стартапы настроены не только открывать представительства и офисы в странах ШОС, но и наращивать производственные мощности: "Речь идет даже не об ИТ-продуктах, а производстве в сфере медицины, например, тестов, выявляющих коронавирусную инфекцию, симуляторов для обучения врачей". Эксперт уверен, что это ведет к углублению кооперации компаний с научно-исследовательскими институтами этих стран и помогает растить новые кадры.Всего свыше 430 компаний-резидентов "Сколково" осуществляют экспортную деятельность, 220 из них в странах ШОС. По словам Дроздова, в Китае представлено 20 сколковских компаний, в Индии – 13."Я вижу большие перспективы партнёрства и кооперации наших резидентов в этих странах. За последние пять лет состоялся ряд крупных сделок по привлечению инвестиций от китайских компаний в сколковские стартапы. Компания Huawei фактически приобрела резидента “Вокорд”, который занимается распознаванием лиц. Не так давно было объявлено о кооперации одной из крупнейших фармацевтических компаний Китая Fosun Pharma и российской компании, которая занимается разработкой нейросети для создания молекул лекарственных средств", — отметил Дроздов.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878140579.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сколково, фонд "сколково", экономика, технологии, пмэф, пмэф 2023