Рейтинг@Mail.ru
Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
12:47 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zakazy-1878301144.html
Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей
Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей - РИА Новости, 15.06.2023
Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей
"Сколково" собрал запрос от полутора десятков китайских компаний на сумму примерно полмиллиарда рублей на научно-исследовательские компетенции российских... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:47
2023-06-15T12:47
пмэф-2023
сколково
фонд "сколково"
экономика
технологии
пмэф
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878295179_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_898487d6f27417e27b196284c1f40ef8.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Сколково" собрал запрос от полутора десятков китайских компаний на сумму примерно полмиллиарда рублей на научно-исследовательские компетенции российских центров коллективного пользования, сообщает пресс-служба "Сколково".Об этом заявил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов в ходе сессии "Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Сколково" видит перспективу в этом направлении. С 2021 года запущена платформа НИОКР-сервис, куда уже подключено более 1000 заказчиков, 130 вузов и 40 ЦКП. На этой платформе можно заказать услуги по прототипированию, проведению испытаний и др. Только за май 2023 года на платформе размещено заказов более чем на 350 миллионов рублей. Дроздов рассчитывает, что Китай и другие страны ШОС в будущем будут подключаться к этой платформе.Предправления фонда подчеркнул, что многие стартапы настроены не только открывать представительства и офисы в странах ШОС, но и наращивать производственные мощности: "Речь идет даже не об ИТ-продуктах, а производстве в сфере медицины, например, тестов, выявляющих коронавирусную инфекцию, симуляторов для обучения врачей". Эксперт уверен, что это ведет к углублению кооперации компаний с научно-исследовательскими институтами этих стран и помогает растить новые кадры.Всего свыше 430 компаний-резидентов "Сколково" осуществляют экспортную деятельность, 220 из них в странах ШОС. По словам Дроздова, в Китае представлено 20 сколковских компаний, в Индии – 13."Я вижу большие перспективы партнёрства и кооперации наших резидентов в этих странах. За последние пять лет состоялся ряд крупных сделок по привлечению инвестиций от китайских компаний в сколковские стартапы. Компания Huawei фактически приобрела резидента “Вокорд”, который занимается распознаванием лиц. Не так давно было объявлено о кооперации одной из крупнейших фармацевтических компаний Китая Fosun Pharma и российской компании, которая занимается разработкой нейросети для создания молекул лекарственных средств", — отметил Дроздов.
https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878140579.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878295179_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dd2b34288ebc622e40694d763c261de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сколково, фонд "сколково", экономика, технологии, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Сколково, Фонд "Сколково", Экономика, Технологии, ПМЭФ, ПМЭФ 2023

Компании КНР разместили заказы на техплатформе "Сколково" на 500 млн рублей

© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"Сессия "Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Сессия Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба Фонда "Сколково"
Сессия "Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Сколково" собрал запрос от полутора десятков китайских компаний на сумму примерно полмиллиарда рублей на научно-исследовательские компетенции российских центров коллективного пользования, сообщает пресс-служба "Сколково".
Об этом заявил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов в ходе сессии "Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сколково" видит перспективу в этом направлении. С 2021 года запущена платформа НИОКР-сервис, куда уже подключено более 1000 заказчиков, 130 вузов и 40 ЦКП. На этой платформе можно заказать услуги по прототипированию, проведению испытаний и др. Только за май 2023 года на платформе размещено заказов более чем на 350 миллионов рублей. Дроздов рассчитывает, что Китай и другие страны ШОС в будущем будут подключаться к этой платформе.
Предправления фонда подчеркнул, что многие стартапы настроены не только открывать представительства и офисы в странах ШОС, но и наращивать производственные мощности: "Речь идет даже не об ИТ-продуктах, а производстве в сфере медицины, например, тестов, выявляющих коронавирусную инфекцию, симуляторов для обучения врачей". Эксперт уверен, что это ведет к углублению кооперации компаний с научно-исследовательскими институтами этих стран и помогает растить новые кадры.
Фонд Сколково и ОЭЗ Технополис Москва договорились о сотрудничестве
Фонд "Сколково" и ОЭЗ "Технополис Москва" договорились о сотрудничестве
14 июня, 18:03
Всего свыше 430 компаний-резидентов "Сколково" осуществляют экспортную деятельность, 220 из них в странах ШОС. По словам Дроздова, в Китае представлено 20 сколковских компаний, в Индии – 13.
"Я вижу большие перспективы партнёрства и кооперации наших резидентов в этих странах. За последние пять лет состоялся ряд крупных сделок по привлечению инвестиций от китайских компаний в сколковские стартапы. Компания Huawei фактически приобрела резидента “Вокорд”, который занимается распознаванием лиц. Не так давно было объявлено о кооперации одной из крупнейших фармацевтических компаний Китая Fosun Pharma и российской компании, которая занимается разработкой нейросети для создания молекул лекарственных средств", — отметил Дроздов.
 
ПМЭФ-2023СколковоФонд "Сколково"ЭкономикаТехнологииПМЭФПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала