https://ria.ru/20230615/zaes-1878194114.html

Скворцова заявила о об отсутствии радиационных рисков на ЗАЭС

Скворцова заявила о об отсутствии радиационных рисков на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023

Скворцова заявила о об отсутствии радиационных рисков на ЗАЭС

Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:43

2023-06-15T00:43

2023-06-15T00:43

россия

вероника скворцова

запорожская аэс

росэнергоатом

смоленская аэс

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Идет мониторинг всех радиационных рисков, все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем", - сказала Скворцова. Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС проведены необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией для сохранения уровня воды в пруду-охладителе. Кроме того, организована работа по получению воды для нужд Запорожской АЭС из артезианских скважин, а со Смоленской АЭС на ЗАЭС отправлена передвижная насосная станция.

https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878161249.html

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россия, вероника скворцова, запорожская аэс, росэнергоатом, смоленская аэс, происшествия