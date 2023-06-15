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Скворцова заявила о об отсутствии радиационных рисков на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023
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00:43 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zaes-1878194114.html
Скворцова заявила о об отсутствии радиационных рисков на ЗАЭС
Скворцова заявила о об отсутствии радиационных рисков на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023
Скворцова заявила о об отсутствии радиационных рисков на ЗАЭС
Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:43
2023-06-15T00:43
россия
вероника скворцова
запорожская аэс
росэнергоатом
смоленская аэс
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Идет мониторинг всех радиационных рисков, все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем", - сказала Скворцова. Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС проведены необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией для сохранения уровня воды в пруду-охладителе. Кроме того, организована работа по получению воды для нужд Запорожской АЭС из артезианских скважин, а со Смоленской АЭС на ЗАЭС отправлена передвижная насосная станция.
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россия, вероника скворцова, запорожская аэс, росэнергоатом, смоленская аэс, происшествия
Россия, Вероника Скворцова, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Смоленская АЭС, Происшествия
Скворцова заявила о об отсутствии радиационных рисков на ЗАЭС

Глава ФМБА Скворцова: на ЗАЭС радиационный фон не превышает норму, ситуация под контролем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Превышений радиационного фона на Запорожской АЭС нет, ситуация под контролем, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Идет мониторинг всех радиационных рисков, все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем", - сказала Скворцова.
Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что на Запорожской АЭС проведены необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией для сохранения уровня воды в пруду-охладителе. Кроме того, организована работа по получению воды для нужд Запорожской АЭС из артезианских скважин, а со Смоленской АЭС на ЗАЭС отправлена передвижная насосная станция.
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РоссияВероника СкворцоваЗапорожская АЭСРосэнергоатомСмоленская АЭСПроисшествия
 
 
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