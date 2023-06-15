Хинштейн назвал блокировку YouTube в России преждевременной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оснований для блокировки YouTube в России уже "выше крыши", но делать это сейчас преждевременно: в стране нет своего видеосервиса подобного уровня, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. В рамках панельной дискуссии "Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности" на ПМЭФ он отметил, что сказать, что Rutube или какой-либо другой отечественный видеосервис "вышел на уровень адекватной конкуренции с YouTube, наверное, было бы преувеличением". Хинштейн напомнил, что аудитория на старте YouTube была несоизмеримо ниже, чем в тот же период у Rutube. "Но прошло время - и сегодня эта пропорция изменилась в обратную сторону", - добавил депутат. "Пока мы <…> не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно. А оснований для блокировки у него выше крыши, уже на 10 пожизненных сроков вперед", - отметил глава комитета ГД по информполитике. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оснований для блокировки YouTube в России уже "выше крыши", но делать это сейчас преждевременно: в стране нет своего видеосервиса подобного уровня, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
В рамках панельной дискуссии "Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности" на ПМЭФ он отметил, что сказать, что Rutube или какой-либо другой отечественный видеосервис "вышел на уровень адекватной конкуренции с YouTube, наверное, было бы преувеличением".
Хинштейн напомнил, что аудитория на старте YouTube была несоизмеримо ниже, чем в тот же период у Rutube. "Но прошло время - и сегодня эта пропорция изменилась в обратную сторону", - добавил депутат.
"Пока мы <…> не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно. А оснований для блокировки у него выше крыши, уже на 10 пожизненных сроков вперед", - отметил глава комитета ГД по информполитике.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.