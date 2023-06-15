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Хинштейн назвал блокировку YouTube в России преждевременной

Хинштейн назвал блокировку YouTube в России преждевременной - РИА Новости, 15.06.2023

Хинштейн назвал блокировку YouTube в России преждевременной

Оснований для блокировки YouTube в России уже "выше крыши", но делать это сейчас преждевременно: в стране нет своего видеосервиса подобного уровня, считает... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:45

2023-06-15T17:45

2023-06-15T17:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оснований для блокировки YouTube в России уже "выше крыши", но делать это сейчас преждевременно: в стране нет своего видеосервиса подобного уровня, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. В рамках панельной дискуссии "Цифровая диктатура vs цифровой суверенитет: проблемы, риски, возможности" на ПМЭФ он отметил, что сказать, что Rutube или какой-либо другой отечественный видеосервис "вышел на уровень адекватной конкуренции с YouTube, наверное, было бы преувеличением". Хинштейн напомнил, что аудитория на старте YouTube была несоизмеримо ниже, чем в тот же период у Rutube. "Но прошло время - и сегодня эта пропорция изменилась в обратную сторону", - добавил депутат. "Пока мы <…> не сделали продукт, который может в полном объеме конкурировать с тем же YouTube, блокировать его, на мой взгляд, преждевременно. А оснований для блокировки у него выше крыши, уже на 10 пожизненных сроков вперед", - отметил глава комитета ГД по информполитике. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф, экономика