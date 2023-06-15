В Госдуме призвали сделать русский язык модным
Вице-спикер Госдумы Чернышов: русский язык должен стать модным и языком соцсетей
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Русский язык нужно сделать модным, он должен стать языком социальных сетей, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
"Русский язык должен стать языком социальных сетей... В роликах, в сообщениях, в постах с информацией – все это те точки... где можно показывать... какой невероятный может быть русский язык", - сказал он в рамках форума "Пушкинские чтения".
Также депутат отметил, что русский язык нужно сделать модным и музыкальным. "Это должен быть музыкальный язык, клипы, песни... Прежде всего, нужно сделать наш язык модным", - добавил парламентарий.
Международный парламентский форум СНГ, посвященный году русского языка межнационального общения, открыл глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. В ходе форума депутаты Госдумы высказали свое мнение о развитии русского языка.
Депутат ГД Геннадий Семигин (СРЗП) отметил, что в развитии русского языка заинтересованы не только Россия, но и все страны СНГ. "Нужно по этому вопросу взаимодействовать с органами власти и управления стран СНГ... По вопросу развития русского языка", - сказал Семигин. От фракции "Новые люди" выступил депутат ГД Дмитрий Певцов, уточнив, что "та русофобия, которая возникла в течение последних 14 месяцев", она рождает усиленный интерес к русскому языку и желание общаться именно на нем. Депутат ГД Александр Мажуга подчеркнул, что сейчас нужно повышать статус русскоязычных научных журналов.