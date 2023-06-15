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В Госдуме призвали сделать русский язык модным - РИА Новости, 15.06.2023
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11:26 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/yazyk-1878267940.html
В Госдуме призвали сделать русский язык модным
В Госдуме призвали сделать русский язык модным - РИА Новости, 15.06.2023
В Госдуме призвали сделать русский язык модным
Русский язык нужно сделать модным, он должен стать языком социальных сетей, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:26
2023-06-15T11:26
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
общество
геннадий семигин
леонид калашников
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Русский язык нужно сделать модным, он должен стать языком социальных сетей, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. "Русский язык должен стать языком социальных сетей... В роликах, в сообщениях, в постах с информацией – все это те точки... где можно показывать... какой невероятный может быть русский язык", - сказал он в рамках форума "Пушкинские чтения". Также депутат отметил, что русский язык нужно сделать модным и музыкальным. "Это должен быть музыкальный язык, клипы, песни... Прежде всего, нужно сделать наш язык модным", - добавил парламентарий. Международный парламентский форум СНГ, посвященный году русского языка межнационального общения, открыл глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. В ходе форума депутаты Госдумы высказали свое мнение о развитии русского языка. Депутат ГД Геннадий Семигин (СРЗП) отметил, что в развитии русского языка заинтересованы не только Россия, но и все страны СНГ. "Нужно по этому вопросу взаимодействовать с органами власти и управления стран СНГ... По вопросу развития русского языка", - сказал Семигин. От фракции "Новые люди" выступил депутат ГД Дмитрий Певцов, уточнив, что "та русофобия, которая возникла в течение последних 14 месяцев", она рождает усиленный интерес к русскому языку и желание общаться именно на нем. Депутат ГД Александр Мажуга подчеркнул, что сейчас нужно повышать статус русскоязычных научных журналов.
https://ria.ru/20230606/yazyk-1876315715.html
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россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, общество, геннадий семигин, леонид калашников
Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Общество, Геннадий Семигин, Леонид Калашников
В Госдуме призвали сделать русский язык модным

Вице-спикер Госдумы Чернышов: русский язык должен стать модным и языком соцсетей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Борис Чернышов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Русский язык нужно сделать модным, он должен стать языком социальных сетей, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
"Русский язык должен стать языком социальных сетей... В роликах, в сообщениях, в постах с информацией – все это те точки... где можно показывать... какой невероятный может быть русский язык", - сказал он в рамках форума "Пушкинские чтения".
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Также депутат отметил, что русский язык нужно сделать модным и музыкальным. "Это должен быть музыкальный язык, клипы, песни... Прежде всего, нужно сделать наш язык модным", - добавил парламентарий.
Международный парламентский форум СНГ, посвященный году русского языка межнационального общения, открыл глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. В ходе форума депутаты Госдумы высказали свое мнение о развитии русского языка.
Депутат ГД Геннадий Семигин (СРЗП) отметил, что в развитии русского языка заинтересованы не только Россия, но и все страны СНГ. "Нужно по этому вопросу взаимодействовать с органами власти и управления стран СНГ... По вопросу развития русского языка", - сказал Семигин. От фракции "Новые люди" выступил депутат ГД Дмитрий Певцов, уточнив, что "та русофобия, которая возникла в течение последних 14 месяцев", она рождает усиленный интерес к русскому языку и желание общаться именно на нем. Депутат ГД Александр Мажуга подчеркнул, что сейчас нужно повышать статус русскоязычных научных журналов.
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