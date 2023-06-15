https://ria.ru/20230615/yaroslavl-1878367282.html

Евраев пообещал превратить Ярославскую область в Лас-Вегас

Евраев пообещал превратить Ярославскую область в Лас-Вегас - РИА Новости, 15.06.2023

Евраев пообещал превратить Ярославскую область в Лас-Вегас

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал в интервью РИА Новости, что благодаря проекту по архитектурно-художественной подсветке зданий в городах... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:32

2023-06-15T15:32

2023-06-15T15:58

пмэф-2023

общество

ярославская область

ярославль

михаил евраев

лас-вегас

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал в интервью РИА Новости, что благодаря проекту по архитектурно-художественной подсветке зданий в городах через пару лет регион будет напоминать Лас-Вегас. "Мы сейчас делаем во всех городах пешеходные центры, они все будут такие яркие. Подсветку делаем архитектурную. Уже очень серьезным образом изменился Ярославль. Если вы приедете вечером посмотрите, там все в огнях. А будет через два года у нас вообще Лас-Вегас, я вам скажу, по всей территории области", - заявил Евраев на полях ПМЭФ. По данным правительства Ярославской области, проект по архитектурно-художественной подсветке зданий стартовал в регионе в 2022 году по инициативе Евраева. За год было подсвечено 56 зданий в Ярославле, а в 2023 году, как заявлял губернатор, планируется подсветить еще 64 объекта в разных городах региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20220818/evraev-1810389944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ярославская область, ярославль, михаил евраев, лас-вегас