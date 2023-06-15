https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202404.html

Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов

Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов - РИА Новости, 15.06.2023

Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов

Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 978% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а искусственного каучука – на... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:51

2023-06-15T03:51

2023-06-15T06:38

япония

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в мире

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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 978% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а искусственного каучука – на 990%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Так, экспорт пластмасс взлетел на 978,7%, каучука – на 990,2%. Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила экспорт в Россию бумаги и бумажной продукции на 44,8%, медицинских изделий – на 51,9%, продукции из металла и стали – на 77,7%.

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япония, россия, в мире