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Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов
Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов
Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 978% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а искусственного каучука – на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:51
2023-06-15T03:51
2023-06-15T06:38
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 978% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а искусственного каучука – на 990%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Так, экспорт пластмасс взлетел на 978,7%, каучука – на 990,2%. Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила экспорт в Россию бумаги и бумажной продукции на 44,8%, медицинских изделий – на 51,9%, продукции из металла и стали – на 77,7%.
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япония, россия, в мире
Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов
Минфин Японии: в мае страна увеличила экспорт в Россию пластмасс и каучука почти в 11 раз
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 978% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а искусственного каучука – на 990%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
Так, экспорт пластмасс взлетел на 978,7%, каучука – на 990,2%.
Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила экспорт в Россию бумаги и бумажной продукции на 44,8%, медицинских изделий – на 51,9%, продукции из металла и стали – на 77,7%.
Япония в мае нарастила импорт СПГ из России на 9,1 процентов