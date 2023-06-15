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Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
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03:51 15.06.2023 (обновлено: 06:38 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202404.html
Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов
Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов - РИА Новости, 15.06.2023
Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов
Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 978% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а искусственного каучука – на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:51
2023-06-15T06:38
япония
россия
в мире
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 978% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а искусственного каучука – на 990%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Так, экспорт пластмасс взлетел на 978,7%, каучука – на 990,2%. Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила экспорт в Россию бумаги и бумажной продукции на 44,8%, медицинских изделий – на 51,9%, продукции из металла и стали – на 77,7%.
https://ria.ru/20230615/yaponiya-1878202293.html
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япония, россия, в мире
Япония, Россия, В мире
Япония в мае нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 1000 процентов

Минфин Японии: в мае страна увеличила экспорт в Россию пластмасс и каучука почти в 11 раз

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПолимерный гранулят разных цветов в цехе переработки пластмасс
Полимерный гранулят разных цветов в цехе переработки пластмасс - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Полимерный гранулят разных цветов в цехе переработки пластмасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Япония в мае текущего года нарастила экспорт в Россию пластмасс почти на 978% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, а искусственного каучука – на 990%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны.
Так, экспорт пластмасс взлетел на 978,7%, каучука – на 990,2%.
Вместе с этим Япония в подотчетный период сократила экспорт в Россию бумаги и бумажной продукции на 44,8%, медицинских изделий – на 51,9%, продукции из металла и стали – на 77,7%.
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