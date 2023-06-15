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"Яндекс" открыл офис в Белграде - РИА Новости, 15.06.2023
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18:05 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/yandeks-1878424071.html
"Яндекс" открыл офис в Белграде
"Яндекс" открыл офис в Белграде - РИА Новости, 15.06.2023
"Яндекс" открыл офис в Белграде
"Яндекс" официально открывает в столице Сербии Белграде офис, который с прошлого года частично работал в тестовом режиме, осенью планирует открыть второй,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:05
2023-06-15T18:05
сербия
белград (город)
россия
яндекс
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Яндекс" официально открывает в столице Сербии Белграде офис, который с прошлого года частично работал в тестовом режиме, осенью планирует открыть второй, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс" официально открывает офис в Сербии. С прошлого года часть его уже работала в тестовом режиме, а осенью компания планирует обустроить помещение еще в одном офисном здании в Белграде. В сербском офисе смогут работать сотрудники из разных стран", - сказали в пресс-службе. Сотрудники сербского офиса вместе с другими командами будут развивать технологии и продукты для всех стран, в которых работает "Яндекс". "Общая доля сотрудников "Яндекса", работающих из международных хабов, на данный момент составляет 10% - большая часть из них работает в Сербии", - отметили в компании. В марте глава торгового представительства РФ в Сербии Андрей Хрипунов сообщил РИА Новости об ожидающемся открытии центра разработок "Яндекса" в Сербии. Он рассказывал, что в начале года был арендован офис и определены руководители центра разработок, а также состоялся технический запуск. В середине 2018 года в этой стране заработал мобильный сервис "Яндекс Такси", после чего компания усилила свое присутствие в Сербии, и в июне 2022 года было зарегистрировано представительство ООО "Яндекс.Технологии" в Белграде. Параллельно с марта 2022 года в Сербии активно реализуется новый проект экспресс-доставок посылок.
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сербия, белград (город), россия, яндекс, экономика
Сербия, Белград (город), Россия, Яндекс, Экономика
"Яндекс" открыл офис в Белграде

"Яндекс" сообщил об официальном открытии офиса в Белграде, осенью появится второй

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Яндекс" официально открывает в столице Сербии Белграде офис, который с прошлого года частично работал в тестовом режиме, осенью планирует открыть второй, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Яндекс" официально открывает офис в Сербии. С прошлого года часть его уже работала в тестовом режиме, а осенью компания планирует обустроить помещение еще в одном офисном здании в Белграде. В сербском офисе смогут работать сотрудники из разных стран", - сказали в пресс-службе.
Сотрудники сербского офиса вместе с другими командами будут развивать технологии и продукты для всех стран, в которых работает "Яндекс". "Общая доля сотрудников "Яндекса", работающих из международных хабов, на данный момент составляет 10% - большая часть из них работает в Сербии", - отметили в компании.
В марте глава торгового представительства РФ в Сербии Андрей Хрипунов сообщил РИА Новости об ожидающемся открытии центра разработок "Яндекса" в Сербии. Он рассказывал, что в начале года был арендован офис и определены руководители центра разработок, а также состоялся технический запуск.
В середине 2018 года в этой стране заработал мобильный сервис "Яндекс Такси", после чего компания усилила свое присутствие в Сербии, и в июне 2022 года было зарегистрировано представительство ООО "Яндекс.Технологии" в Белграде. Параллельно с марта 2022 года в Сербии активно реализуется новый проект экспресс-доставок посылок.
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