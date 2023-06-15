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"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области - РИА Новости, 15.06.2023
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Тамбовская область
 
21:30 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/wildberries-1878480008.html
"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области
"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области - РИА Новости, 15.06.2023
"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области
Компания "Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области и создаст 5000 рабочих мест, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:30
2023-06-15T21:30
тамбовская область
максим егоров
wildberries
котовск
тамбов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Компания "Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области и создаст 5000 рабочих мест, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Распределительный центр компании "Wildberries" построят неподалёку от Котовска и Тамбова. Власти региона уже подготовили строительную площадку, построили автомобильные дороги и планируют подвести инженерные коммуникации. "Он уже строится. Уже скоро мы с руководством будем закладывать первый камень под корпуса. Первый этап — 50 тысяч квадратных метров, второй этап — ещё 50 тысяч", — сообщил Егоров. По словам губернатора, первый этап инвестпроекта реализуют за 3-4 года. "В новом распределительном центре будет создано 5000 рабочих мест", — добавил Егоров. Глава региона отметил, что безработица в Тамбовской области - одна из самых низких в стране, около 0,5%. Поэтому в регионе нет проблем с рабочими местами, и даже иногда возникает потребность в рабочих. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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максим егоров, wildberries, котовск, тамбов, пмэф 2023
Тамбовская область, Максим Егоров, Wildberries, Котовск, Тамбов, ПМЭФ 2023

"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт выдачи заказов Wildberries
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Компания "Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области и создаст 5000 рабочих мест, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Распределительный центр компании "Wildberries" построят неподалёку от Котовска и Тамбова. Власти региона уже подготовили строительную площадку, построили автомобильные дороги и планируют подвести инженерные коммуникации.
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"Он уже строится. Уже скоро мы с руководством будем закладывать первый камень под корпуса. Первый этап — 50 тысяч квадратных метров, второй этап — ещё 50 тысяч", — сообщил Егоров.
По словам губернатора, первый этап инвестпроекта реализуют за 3-4 года.
"В новом распределительном центре будет создано 5000 рабочих мест", — добавил Егоров.
Глава региона отметил, что безработица в Тамбовской области - одна из самых низких в стране, около 0,5%. Поэтому в регионе нет проблем с рабочими местами, и даже иногда возникает потребность в рабочих.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровWildberriesКотовскТамбовПМЭФ 2023
 
 
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