https://ria.ru/20230615/wildberries-1878480008.html

"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области

"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области - РИА Новости, 15.06.2023

"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области

Компания "Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области и создаст 5000 рабочих мест, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:30

2023-06-15T21:30

2023-06-15T21:30

тамбовская область

максим егоров

wildberries

котовск

тамбов

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Компания "Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области и создаст 5000 рабочих мест, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Распределительный центр компании "Wildberries" построят неподалёку от Котовска и Тамбова. Власти региона уже подготовили строительную площадку, построили автомобильные дороги и планируют подвести инженерные коммуникации. "Он уже строится. Уже скоро мы с руководством будем закладывать первый камень под корпуса. Первый этап — 50 тысяч квадратных метров, второй этап — ещё 50 тысяч", — сообщил Егоров. По словам губернатора, первый этап инвестпроекта реализуют за 3-4 года. "В новом распределительном центре будет создано 5000 рабочих мест", — добавил Егоров. Глава региона отметил, что безработица в Тамбовской области - одна из самых низких в стране, около 0,5%. Поэтому в регионе нет проблем с рабочими местами, и даже иногда возникает потребность в рабочих. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, wildberries, котовск, тамбов, пмэф 2023