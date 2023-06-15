https://ria.ru/20230615/wildberries-1878480008.html
"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области
"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области - РИА Новости, 15.06.2023
"Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области
Компания "Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области и создаст 5000 рабочих мест, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:30
2023-06-15T21:30
2023-06-15T21:30
тамбовская область
максим егоров
wildberries
котовск
тамбов
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Компания "Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области и создаст 5000 рабочих мест, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Распределительный центр компании "Wildberries" построят неподалёку от Котовска и Тамбова. Власти региона уже подготовили строительную площадку, построили автомобильные дороги и планируют подвести инженерные коммуникации. "Он уже строится. Уже скоро мы с руководством будем закладывать первый камень под корпуса. Первый этап — 50 тысяч квадратных метров, второй этап — ещё 50 тысяч", — сообщил Егоров. По словам губернатора, первый этап инвестпроекта реализуют за 3-4 года. "В новом распределительном центре будет создано 5000 рабочих мест", — добавил Егоров. Глава региона отметил, что безработица в Тамбовской области - одна из самых низких в стране, около 0,5%. Поэтому в регионе нет проблем с рабочими местами, и даже иногда возникает потребность в рабочих. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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максим егоров, wildberries, котовск, тамбов, пмэф 2023
Тамбовская область, Максим Егоров, Wildberries, Котовск, Тамбов, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Компания "Wildberries" построит распределительный центр в Тамбовской области и создаст 5000 рабочих мест, сообщил губернатор Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Распределительный центр компании "Wildberries" построят неподалёку от Котовска
и Тамбова
. Власти региона уже подготовили строительную площадку, построили автомобильные дороги и планируют подвести инженерные коммуникации.
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"Он уже строится. Уже скоро мы с руководством будем закладывать первый камень под корпуса. Первый этап — 50 тысяч квадратных метров, второй этап — ещё 50 тысяч", — сообщил Егоров.
По словам губернатора, первый этап инвестпроекта реализуют за 3-4 года.
"В новом распределительном центре будет создано 5000 рабочих мест", — добавил Егоров.
Глава региона отметил, что безработица в Тамбовской области - одна из самых низких в стране, около 0,5%. Поэтому в регионе нет проблем с рабочими местами, и даже иногда возникает потребность в рабочих.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.