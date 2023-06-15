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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, передает "24 канал" в Telegram. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:10
2023-06-15T07:10
2023-06-15T07:18
специальная военная операция на украине
киев
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, передает "24 канал" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.В подконтрольной Киеву части Херсонской области с 6.40 звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"24 канал": в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы