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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, передает "24 канал" в Telegram. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:10

2023-06-15T07:10

2023-06-15T07:18

специальная военная операция на украине

киев

херсон

херсонская область

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, передает "24 канал" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.В подконтрольной Киеву части Херсонской области с 6.40 звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

киев

херсон

херсонская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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