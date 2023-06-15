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Украинские СМИ сообщили о трех взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о трех взрывах в Харькове - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские СМИ сообщили о трех взрывах в Харькове

В Харькове прозвучали три взрыва, пишет издание "Суспильне" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T01:55

2023-06-15T01:55

2023-06-15T01:59

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Харькове прозвучали три взрыва, пишет издание "Суспильне" в Telegram-канале. "В Харькове раздались два взрыва. <...> Прозвучал третий", — говорится в публикациях.Ранее в Харьковской области объявили тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

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