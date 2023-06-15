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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:53

2023-06-15T00:53

2023-06-15T00:59

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН."Взрывы раздались на Днепропетровщине во время новой волны воздушных тревог. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

днепропетровская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф