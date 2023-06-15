https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878194771.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:53
2023-06-15T00:53
2023-06-15T00:59
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308718_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d4d321bffab9a85c934ed241c4ee81a2.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН."Взрывы раздались на Днепропетровщине во время новой волны воздушных тревог. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308718_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f91575c6239de6c0234b05d3af7a8e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
ТСН: в Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО