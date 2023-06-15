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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 15.06.2023 (обновлено: 00:59 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878194771.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:53
2023-06-15T00:59
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН.&quot;Взрывы раздались на Днепропетровщине во время новой волны воздушных тревог. Предварительно, работает ПВО&quot;, — говорится в публикации.Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

ТСН: в Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО

© iStock.com / Ihor BatishchevГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© iStock.com / Ihor Batishchev
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал ТСН.
«

"Взрывы раздались на Днепропетровщине во время новой волны воздушных тревог. Предварительно, работает ПВО", — говорится в публикации.

Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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