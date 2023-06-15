https://ria.ru/20230615/vyzovy-1878260466.html

Генеральный директор РЭЦ назвала главные вызовы для экспорта нового времени

Генеральный директор РЭЦ назвала главные вызовы для экспорта нового времени - РИА Новости, 15.06.2023

Генеральный директор РЭЦ назвала главные вызовы для экспорта нового времени

Разрушение принципов глобализации, уход в прошлое прежних правил, в том числе в международной торговле, а также климатическая повестка, которую многие страны... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:13

2023-06-15T11:13

2023-06-15T11:13

пмэф-2023

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

экономика

технологии

пмэф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Разрушение принципов глобализации, уход в прошлое прежних правил, в том числе в международной торговле, а также климатическая повестка, которую многие страны используют для решения своих экономических проблем, - именно эти вызовы, усиливающие протекционизм, стали главными для экспорта нового времени, заявила на бизнес-завтраке "Глобальные вызовы как возможности для развития международного сотрудничества" на ПМЭФ-2023 генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Глобализация, которая была трендом последних десятилетий, разрушается, мы видим, как начинают создаваться региональные клубы по принципу закрытости. Также разрушаются правила, в том числе в международной торговле. Мы стоим на пороге формирования принципиально новых правил, которые будут формироваться с учетом трендов новой реальности: цифровизации и проникновения искусственного интеллекта во все сферы жизни, климатической повестки, которую многие страны сейчас используют для усиления протекционизма и решения своих экономических проблем, а также кризиса продовольствия и дефицита питьевой воды", - сказала Никишина.По ее словам, Россия должна выстраивать повестку, в том числе в сфере международной торговли, с учетом этих трендов."Я уверена, что международное сотрудничество - это то сотрудничество, которое дает конкретные результаты: экспортные, импортные, инвестиционные. И ключевой игрок здесь - бизнес, а государство и институты развития должны создавать условия для их работы, выстраивать систему, в которой они смогут расширять это сотрудничество", - уверена глава РЭЦ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/ekspress-1878165070.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика, технологии, пмэф, пмэф 2023