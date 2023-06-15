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Дополнительные выборы депутатов в Госдуму пройдут в течение трех дней - РИА Новости, 15.06.2023
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14:04 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/vybory-1878332632.html
Дополнительные выборы депутатов в Госдуму пройдут в течение трех дней
Дополнительные выборы депутатов в Госдуму пройдут в течение трех дней - РИА Новости, 15.06.2023
Дополнительные выборы депутатов в Госдуму пройдут в течение трех дней
Центризбирком РФ на заседании в четверг назначил проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания по 4 вакантным местам по... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:04
2023-06-15T14:04
политика
россия
госдума рф
николай булаев
красноярский край
липецкая область
республика крым
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центризбирком РФ на заседании в четверг назначил проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания по 4 вакантным местам по одномандатным округам на 10 сентября в течение трех дней, передает корреспондент РИА Новости. "В Красноярском крае, республике Крым, Липецкой области и в Карачаево-Черкесской республике назначить период голосования в течение трех дней подряд", - сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
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россия
красноярский край
липецкая область
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политика, россия, госдума рф, николай булаев, красноярский край, липецкая область, республика крым, карачаево-черкесская республика (кчр)
Политика, Россия, Госдума РФ, Николай Булаев, Красноярский край, Липецкая область, Республика Крым, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Дополнительные выборы депутатов в Госдуму пройдут в течение трех дней

ЦИК назначил проведение довыборов депутатов Госдумы на 10 сентября в течение трех дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центризбирком РФ на заседании в четверг назначил проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания по 4 вакантным местам по одномандатным округам на 10 сентября в течение трех дней, передает корреспондент РИА Новости.
Красноярском крае, республике Крым, Липецкой области и в Карачаево-Черкесской республике назначить период голосования в течение трех дней подряд", - сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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14 июня, 15:13
 
ПолитикаРоссияГосдума РФНиколай БулаевКрасноярский крайЛипецкая областьРеспублика КрымКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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