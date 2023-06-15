https://ria.ru/20230615/vybory-1878332632.html

Дополнительные выборы депутатов в Госдуму пройдут в течение трех дней

Дополнительные выборы депутатов в Госдуму пройдут в течение трех дней - РИА Новости, 15.06.2023

Дополнительные выборы депутатов в Госдуму пройдут в течение трех дней

Центризбирком РФ на заседании в четверг назначил проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания по 4 вакантным местам по... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:04

2023-06-15T14:04

2023-06-15T14:04

политика

россия

госдума рф

николай булаев

красноярский край

липецкая область

республика крым

карачаево-черкесская республика (кчр)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центризбирком РФ на заседании в четверг назначил проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы Федерального Собрания по 4 вакантным местам по одномандатным округам на 10 сентября в течение трех дней, передает корреспондент РИА Новости. "В Красноярском крае, республике Крым, Липецкой области и в Карачаево-Черкесской республике назначить период голосования в течение трех дней подряд", - сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230614/sobyanin-1878070871.html

россия

красноярский край

липецкая область

республика крым

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, россия, госдума рф, николай булаев, красноярский край, липецкая область, республика крым, карачаево-черкесская республика (кчр)