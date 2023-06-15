https://ria.ru/20230615/vybory-1878312001.html

Выборы в новых регионах состоятся 10 сентября

Выборы в новых регионах состоятся 10 сентября - РИА Новости, 15.06.2023

Выборы в новых регионах состоятся 10 сентября

Центральная избирательная комиссия России на заседании в четверг назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:10

2023-06-15T13:10

2023-06-15T14:04

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании в четверг назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября в Единый день голосования, передает корреспондент РИА Новости.Согласно повестке дня заседания ЦИК РФ, назначены выборы депутатов Народного Совета ДНР и ЛНР и выборов депутатов представительных органов муниципальных образований на территории ДНР и ЛНР."Сегодня мы с вами берём огромнейшую ответственность… Впервые наши новые регионы проводят выборы в единый день голосования вместе с нами, вместе с остальными регионами РФ. Дать добро на это в соответствии законом - это наше с вами право и обязанность. В настоящее время мы с вами все прекрасно знаем… действует военное положение. Мы понимаем, насколько важны для наших граждан, которые проживают на этой территории, политическая стабильность, уверенность в перспективе, наличие органов власти, избранных демократическим образом - все это, конечно ,учитывалось", - сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Как отметил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, решение принято единогласно.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230529/tsik-1874894620.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, луганская народная республика, цик рф, политика, россия, херсонская область , запорожская область