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ВТБ профинансирует строительство ТРЦ с общественным пространством в Москве - РИА Новости, 15.06.2023
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19:24 15.06.2023
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ВТБ профинансирует строительство ТРЦ с общественным пространством в Москве
ВТБ профинансирует строительство ТРЦ с общественным пространством в Москве - РИА Новости, 15.06.2023
ВТБ профинансирует строительство ТРЦ с общественным пространством в Москве
ВТБ и ГК "Страна Девелопмент" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по проекту строительства торгового центра в районе... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:24
2023-06-15T19:24
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экономика
втб
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ВТБ и ГК "Страна Девелопмент" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по проекту строительства торгового центра в районе Бирюлево Восточное, сообщает пресс-служба банка.Общие инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей, 70% из которых обеспечит банк.Соглашение подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и директор ООО "Элит Cтрой" (ГК "Страна Девелопмент") Александр Гайдуков.Двухэтажный торгово-развлекательный центр "Среда" площадью 8,6 тысяч квадратных метров будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Здание будет оснащено системами охраны и противопожарной безопасности, вся инфраструктура адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями. В ТРЦ будет создано 430 новых рабочих мест. Помимо торговых точек в нем также предусмотрено общественное пространство для жителей района."Сегмент коммерческой недвижимости постепенно приходит в себя после периода пандемии и экономической турбулентности прошлого года. Мы отмечаем, что спрос на финансирование торговых объектов районного масштаба стал расти – такие объекты обычно высоко востребованы у населения и выступают элементом развития городской инфраструктуры. Реализация проекта ГК "Страна Девелопмент" не только повысит удобство жителей района, но и создаст более 400 новых рабочих мест в непосредственной близости от жилых массивов", − прокомментировал Еременко.По словам Гайдукова, компания видит потребность людей в развитой инфраструктуре шаговой доступности."При строительстве ЖК мы решаем этот вопрос развитой коммерческой составляющей на первых этажах. Строительство районных торговых центров – не основное для нас направление деятельности, но важное для жителей, так как позволяет создать в районе новую точку притяжения, досуга и культуры. ТЦ в Бирюлево Восточное будет построен для 40 тысяч жителей близлежащих районов, у которых появится доступ к качественным услугам, сервису и товарам. Безусловно, это направление бизнеса будет набирать обороты", − рассказал Гайдуков.
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экономика, втб, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, ВТБ, Россия

ВТБ профинансирует строительство ТРЦ с общественным пространством в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ВТБ и ГК "Страна Девелопмент" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по проекту строительства торгового центра в районе Бирюлево Восточное, сообщает пресс-служба банка.
Общие инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей, 70% из которых обеспечит банк.
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
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Вчера, 18:05
Соглашение подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и директор ООО "Элит Cтрой" (ГК "Страна Девелопмент") Александр Гайдуков.
Двухэтажный торгово-развлекательный центр "Среда" площадью 8,6 тысяч квадратных метров будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Здание будет оснащено системами охраны и противопожарной безопасности, вся инфраструктура адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями. В ТРЦ будет создано 430 новых рабочих мест. Помимо торговых точек в нем также предусмотрено общественное пространство для жителей района.
"Сегмент коммерческой недвижимости постепенно приходит в себя после периода пандемии и экономической турбулентности прошлого года. Мы отмечаем, что спрос на финансирование торговых объектов районного масштаба стал расти – такие объекты обычно высоко востребованы у населения и выступают элементом развития городской инфраструктуры. Реализация проекта ГК "Страна Девелопмент" не только повысит удобство жителей района, но и создаст более 400 новых рабочих мест в непосредственной близости от жилых массивов", − прокомментировал Еременко.
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По словам Гайдукова, компания видит потребность людей в развитой инфраструктуре шаговой доступности.
"При строительстве ЖК мы решаем этот вопрос развитой коммерческой составляющей на первых этажах. Строительство районных торговых центров – не основное для нас направление деятельности, но важное для жителей, так как позволяет создать в районе новую точку притяжения, досуга и культуры. ТЦ в Бирюлево Восточное будет построен для 40 тысяч жителей близлежащих районов, у которых появится доступ к качественным услугам, сервису и товарам. Безусловно, это направление бизнеса будет набирать обороты", − рассказал Гайдуков.
 
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