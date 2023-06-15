https://ria.ru/20230615/vtb-1878452201.html

ВТБ профинансирует строительство ТРЦ с общественным пространством в Москве

ВТБ профинансирует строительство ТРЦ с общественным пространством в Москве - РИА Новости, 15.06.2023

ВТБ профинансирует строительство ТРЦ с общественным пространством в Москве

ВТБ и ГК "Страна Девелопмент" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по проекту строительства торгового центра в районе... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:24

2023-06-15T19:24

2023-06-15T19:24

пмэф-2023

экономика

втб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_9ceccc16be25b5ce5abaa9b79e710dac.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. ВТБ и ГК "Страна Девелопмент" заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по проекту строительства торгового центра в районе Бирюлево Восточное, сообщает пресс-служба банка.Общие инвестиции в проект превысят 1 миллиард рублей, 70% из которых обеспечит банк.Соглашение подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и директор ООО "Элит Cтрой" (ГК "Страна Девелопмент") Александр Гайдуков.Двухэтажный торгово-развлекательный центр "Среда" площадью 8,6 тысяч квадратных метров будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Здание будет оснащено системами охраны и противопожарной безопасности, вся инфраструктура адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями. В ТРЦ будет создано 430 новых рабочих мест. Помимо торговых точек в нем также предусмотрено общественное пространство для жителей района."Сегмент коммерческой недвижимости постепенно приходит в себя после периода пандемии и экономической турбулентности прошлого года. Мы отмечаем, что спрос на финансирование торговых объектов районного масштаба стал расти – такие объекты обычно высоко востребованы у населения и выступают элементом развития городской инфраструктуры. Реализация проекта ГК "Страна Девелопмент" не только повысит удобство жителей района, но и создаст более 400 новых рабочих мест в непосредственной близости от жилых массивов", − прокомментировал Еременко.По словам Гайдукова, компания видит потребность людей в развитой инфраструктуре шаговой доступности."При строительстве ЖК мы решаем этот вопрос развитой коммерческой составляющей на первых этажах. Строительство районных торговых центров – не основное для нас направление деятельности, но важное для жителей, так как позволяет создать в районе новую точку притяжения, досуга и культуры. ТЦ в Бирюлево Восточное будет построен для 40 тысяч жителей близлежащих районов, у которых появится доступ к качественным услугам, сервису и товарам. Безусловно, это направление бизнеса будет набирать обороты", − рассказал Гайдуков.

https://ria.ru/20230615/vtb-1878423897.html

https://ria.ru/20230614/kredity-1878073882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, втб, россия