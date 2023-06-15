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ВТБ и Российский союз химиков будут развивать российские решения в отрасли
ВТБ и Российский союз химиков будут развивать российские решения в отрасли - РИА Новости, 15.06.2023
ВТБ и Российский союз химиков будут развивать российские решения в отрасли
Банк ВТБ и Российский союз предприятий и организаций химического комплекса (Российский союз химиков) в рамках Петербургского международного экономического... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:05
2023-06-15T18:05
2023-06-15T18:05
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Банк ВТБ и Российский союз предприятий и организаций химического комплекса (Российский союз химиков) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.Основная цель соглашения – продвижение отечественных решений в химических проектах и их внедрение в технологические процессы на всех стадиях производства.Соглашение также направлено на развитие предприятий отрасли за счёт разработки совместных инвестиционных проектов, обмена экспертизой и информацией. В частности, одно из намеченных направлений совместной работы – обеспечение импортозамещения катализаторов в производстве удобрений."Укрепление технологической независимости промышленного сектора России – одна из ключевых задач нашей экономики, и ВТБ как системообразующая финансовая организация страны участвует в ее решении. Задача заключенного соглашения – свести воедино российские научные открытия и их практическое применение, сделать отечественные инновации частью производственного процесса. Совместно с Российским союзом химиков мы также планируем расширить поддержку проектов в области мало- и среднетоннажной химии для стимулирования роста в этом секторе экономики", – сказал руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.По словам президента Российского союза химиков Виктора Иванова, в данной ситуации Российский союз химиков будет выступать в роли экспертного центра в области промышленной химии."Для работы по критически важным и перспективным проектам, безусловно, мы планируем привлекать актив компаний союза, задействуем лучшие силы научной мысли, как на уровне корпоративной и отраслевой науки, так и по всей вертикали научных знаний - от вуза до Академии наук. Мы ценим внимание и желание руководства ВТБ плотно и серьезно работать с отечественным химпромом не только по направлению качественного импортозамещения, но и по импортоопережению", – отметил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, втб
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, ВТБ
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Банк ВТБ и Российский союз предприятий и организаций химического комплекса (Российский союз химиков) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Основная цель соглашения – продвижение отечественных решений в химических проектах и их внедрение в технологические процессы на всех стадиях производства.
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Соглашение также направлено на развитие предприятий отрасли за счёт разработки совместных инвестиционных проектов, обмена экспертизой и информацией. В частности, одно из намеченных направлений совместной работы – обеспечение импортозамещения катализаторов в производстве удобрений.
"Укрепление технологической независимости промышленного сектора России
– одна из ключевых задач нашей экономики, и ВТБ как системообразующая финансовая организация страны участвует в ее решении. Задача заключенного соглашения – свести воедино российские научные открытия и их практическое применение, сделать отечественные инновации частью производственного процесса. Совместно с Российским союзом химиков мы также планируем расширить поддержку проектов в области мало- и среднетоннажной химии для стимулирования роста в этом секторе экономики", – сказал руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук
.
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По словам президента Российского союза химиков Виктора Иванова, в данной ситуации Российский союз химиков будет выступать в роли экспертного центра в области промышленной химии.
"Для работы по критически важным и перспективным проектам, безусловно, мы планируем привлекать актив компаний союза, задействуем лучшие силы научной мысли, как на уровне корпоративной и отраслевой науки, так и по всей вертикали научных знаний - от вуза до Академии наук. Мы ценим внимание и желание руководства ВТБ плотно и серьезно работать с отечественным химпромом не только по направлению качественного импортозамещения, но и по импортоопережению", – отметил он.