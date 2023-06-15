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СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/vsu-1878491175.html
СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте
СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте
Украинцы, воевавшие на стороне ВСУ, пожаловались на тяжелые условия и падение боевого духа, передает Toronto Star. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T23:21
2023-06-15T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинцы, воевавшие на стороне ВСУ, пожаловались на тяжелые условия и падение боевого духа, передает Toronto Star.&quot;У меня тяжелые ранения, болит спина. После четырех операций я хочу уволиться, но я не могу этого сделать. Они все еще хотят, чтобы я вернулся&quot;, — пожаловался украинский военный в интервью на условиях анонимности.По его словам, он еле сводит концы с концами из-за низкой зарплаты, которую он получает за военную службу. Кроме того, солдат отметил, что в последнее время падает боевой дух.Младший сержант Артем Баулин также рассказал о ряде проблем, с которыми он столкнулся на передовой. Он отметил, что его беспокоит нехватка лидерского опыта среди офицеров. Часто в атаку отправляют необученных солдаты без необходимого вооружения.
https://ria.ru/20230615/zelenskiy-1878470815.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте

Toronto Star: украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах ВСУ

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинцы, воевавшие на стороне ВСУ, пожаловались на тяжелые условия и падение боевого духа, передает Toronto Star.
«

"У меня тяжелые ранения, болит спина. После четырех операций я хочу уволиться, но я не могу этого сделать. Они все еще хотят, чтобы я вернулся", — пожаловался украинский военный в интервью на условиях анонимности.

По его словам, он еле сводит концы с концами из-за низкой зарплаты, которую он получает за военную службу. Кроме того, солдат отметил, что в последнее время падает боевой дух.
Младший сержант Артем Баулин также рассказал о ряде проблем, с которыми он столкнулся на передовой. Он отметил, что его беспокоит нехватка лидерского опыта среди офицеров. Часто в атаку отправляют необученных солдаты без необходимого вооружения.
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