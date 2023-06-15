https://ria.ru/20230615/vsu-1878491175.html

СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте

СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.06.2023

СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте

Украинцы, воевавшие на стороне ВСУ, пожаловались на тяжелые условия и падение боевого духа, передает Toronto Star. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T23:21

2023-06-15T23:21

2023-06-15T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинцы, воевавшие на стороне ВСУ, пожаловались на тяжелые условия и падение боевого духа, передает Toronto Star."У меня тяжелые ранения, болит спина. После четырех операций я хочу уволиться, но я не могу этого сделать. Они все еще хотят, чтобы я вернулся", — пожаловался украинский военный в интервью на условиях анонимности.По его словам, он еле сводит концы с концами из-за низкой зарплаты, которую он получает за военную службу. Кроме того, солдат отметил, что в последнее время падает боевой дух.Младший сержант Артем Баулин также рассказал о ряде проблем, с которыми он столкнулся на передовой. Он отметил, что его беспокоит нехватка лидерского опыта среди офицеров. Часто в атаку отправляют необученных солдаты без необходимого вооружения.

https://ria.ru/20230615/zelenskiy-1878470815.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина