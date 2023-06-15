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СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте
СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте
Украинцы, воевавшие на стороне ВСУ, пожаловались на тяжелые условия и падение боевого духа, передает Toronto Star. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T23:21
2023-06-15T23:21
2023-06-15T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинцы, воевавшие на стороне ВСУ, пожаловались на тяжелые условия и падение боевого духа, передает Toronto Star."У меня тяжелые ранения, болит спина. После четырех операций я хочу уволиться, но я не могу этого сделать. Они все еще хотят, чтобы я вернулся", — пожаловался украинский военный в интервью на условиях анонимности.По его словам, он еле сводит концы с концами из-за низкой зарплаты, которую он получает за военную службу. Кроме того, солдат отметил, что в последнее время падает боевой дух.Младший сержант Артем Баулин также рассказал о ряде проблем, с которыми он столкнулся на передовой. Он отметил, что его беспокоит нехватка лидерского опыта среди офицеров. Часто в атаку отправляют необученных солдаты без необходимого вооружения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ опубликовали откровения украинских солдат о ситуации на фронте
Toronto Star: украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах ВСУ