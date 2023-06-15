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Пушилин рассказал, как погода помогла ВСУ в снабжении войск в Марьинке
Пушилин рассказал, как погода помогла ВСУ в снабжении войск в Марьинке - РИА Новости, 15.06.2023
Пушилин рассказал, как погода помогла ВСУ в снабжении войск в Марьинке
Погодные условия уже позволяют ВСУ использовать не только основные дороги, но и поля для снабжения дополнительными резервами и техникой своей группировки войск... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:17
2023-06-15T19:17
2023-06-15T19:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Погодные условия уже позволяют ВСУ использовать не только основные дороги, но и поля для снабжения дополнительными резервами и техникой своей группировки войск в Марьинке, но в конечном итоге город все равно будет освобожден, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин. "Противник использует не только основные дороги для подвоза резервов, а также боеприпасов (в Марьинку - ред.), но сейчас погодные условия позволяют использовать просто поля, которые не являются препятствием для перемещения противника", - сказал Пушилин. По его словам, с потерями Киев не считается и продолжает перебрасывать резервы в город. "Но это не значит, что нас это остановит. В конечном счете, конечно же, мы город освободим, сможем отодвинуть противника от Марьинки. Это если не исключит обстрелы Донецка, то существенно снизит по крайней мере такую возможность у противника", - подчеркнул Пушилин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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донецкая народная республика, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецк
Пушилин рассказал, как погода помогла ВСУ в снабжении войск в Марьинке
Пушилин: погода позволила ВСУ использовать поля для снабжения группировки в Марьинке