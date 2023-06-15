https://ria.ru/20230615/vsu-1878449298.html

Пушилин рассказал, как погода помогла ВСУ в снабжении войск в Марьинке

Пушилин рассказал, как погода помогла ВСУ в снабжении войск в Марьинке - РИА Новости, 15.06.2023

Пушилин рассказал, как погода помогла ВСУ в снабжении войск в Марьинке

Погодные условия уже позволяют ВСУ использовать не только основные дороги, но и поля для снабжения дополнительными резервами и техникой своей группировки войск... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:17

2023-06-15T19:17

2023-06-15T19:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

вооруженные силы украины

донецк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Погодные условия уже позволяют ВСУ использовать не только основные дороги, но и поля для снабжения дополнительными резервами и техникой своей группировки войск в Марьинке, но в конечном итоге город все равно будет освобожден, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин. "Противник использует не только основные дороги для подвоза резервов, а также боеприпасов (в Марьинку - ред.), но сейчас погодные условия позволяют использовать просто поля, которые не являются препятствием для перемещения противника", - сказал Пушилин. По его словам, с потерями Киев не считается и продолжает перебрасывать резервы в город. "Но это не значит, что нас это остановит. В конечном счете, конечно же, мы город освободим, сможем отодвинуть противника от Марьинки. Это если не исключит обстрелы Донецка, то существенно снизит по крайней мере такую возможность у противника", - подчеркнул Пушилин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

донецкая народная республика

киев

донецк

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донецкая народная республика, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины, донецк