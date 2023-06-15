https://ria.ru/20230615/vsu-1878390834.html

Генерал ВСУ призвал готовиться к худшему из-за роковой ошибки Зеленского

Генерал ВСУ призвал готовиться к худшему из-за роковой ошибки Зеленского - РИА Новости, 15.06.2023

Генерал ВСУ призвал готовиться к худшему из-за роковой ошибки Зеленского

Просчеты Владимира Зеленского потенциально могут привести к боям под Киевом, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала депутата РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:40

2023-06-15T16:40

2023-06-15T18:12

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россия

владимир зеленский

сергей кривонос

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Просчеты Владимира Зеленского потенциально могут привести к боям под Киевом, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала депутата Верховной рады Алексея Гончаренко."Мы воюем с мощным мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружений и боеприпасов. <…> То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой", — указал он.По словам военного, серьезным просчетом президента Украины стала неверная оценка потенциала войск противника. Кроме того, его неспособность правильно распределить ресурсы и обеспечить оборону может привести к тому, что российская армия дойдет до Киева."У Путина ресурсы для этого есть, и перебросить силы и средства на определенный участок — абсолютно в их возможностях", — предупредил Кривонос.Он также обратил внимание на готовность Москвы дать эффективный ответ на контрнаступление ВСУ: пока украинские политики рекламировали продвижение своих войск, Россия занималась подготовкой линии обороны.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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