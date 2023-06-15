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Генерал ВСУ призвал готовиться к худшему из-за роковой ошибки Зеленского - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 15.06.2023 (обновлено: 18:12 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/vsu-1878390834.html
Генерал ВСУ призвал готовиться к худшему из-за роковой ошибки Зеленского
Генерал ВСУ призвал готовиться к худшему из-за роковой ошибки Зеленского - РИА Новости, 15.06.2023
Генерал ВСУ призвал готовиться к худшему из-за роковой ошибки Зеленского
Просчеты Владимира Зеленского потенциально могут привести к боям под Киевом, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала депутата РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:40
2023-06-15T18:12
в мире
киев
москва
россия
владимир зеленский
сергей кривонос
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Просчеты Владимира Зеленского потенциально могут привести к боям под Киевом, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.&quot;Мы воюем с мощным мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружений и боеприпасов. &lt;…&gt; То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой&quot;, — указал он.По словам военного, серьезным просчетом президента Украины стала неверная оценка потенциала войск противника. Кроме того, его неспособность правильно распределить ресурсы и обеспечить оборону может привести к тому, что российская армия дойдет до Киева."У Путина ресурсы для этого есть, и перебросить силы и средства на определенный участок — абсолютно в их возможностях", — предупредил Кривонос.Он также обратил внимание на готовность Москвы дать эффективный ответ на контрнаступление ВСУ: пока украинские политики рекламировали продвижение своих войск, Россия занималась подготовкой линии обороны.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
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в мире, киев, москва, россия, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, верховная рада украины, алексей гончаренко, украина
В мире, Киев, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексей Гончаренко, Украина
Генерал ВСУ призвал готовиться к худшему из-за роковой ошибки Зеленского

Генерал ВСУ в отставке Кривонос: Украина может потерять Киев из-за халатности Зеленского

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Просчеты Владимира Зеленского потенциально могут привести к боям под Киевом, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
«

"Мы воюем с мощным мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружений и боеприпасов. <…> То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой", — указал он.

По словам военного, серьезным просчетом президента Украины стала неверная оценка потенциала войск противника. Кроме того, его неспособность правильно распределить ресурсы и обеспечить оборону может привести к тому, что российская армия дойдет до Киева.
"У Путина ресурсы для этого есть, и перебросить силы и средства на определенный участок — абсолютно в их возможностях", — предупредил Кривонос.
Он также обратил внимание на готовность Москвы дать эффективный ответ на контрнаступление ВСУ: пока украинские политики рекламировали продвижение своих войск, Россия занималась подготовкой линии обороны.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМоскваРоссияВладимир ЗеленскийСергей КривоносВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныАлексей ГончаренкоУкраина
 
 
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